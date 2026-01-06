委内瑞拉总统府附近传出枪声

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，夜空中似乎出现了火光和无人机灯光。一名美国白宫官员告诉CNN，正在密切关注此事，但表示美国没有参与其中。

5日早些时候，委内瑞拉代理总统德尔西·罗德里格斯宣誓就任委临时总统。据委内瑞拉南方电视台报道，罗德里格斯当日呼吁全国团结一致，共同为国家发展努力。

她表示，“委内瑞拉现在不是、永远不会是任何人的殖民地”，并重申其在等待该国总统马杜罗回国期间，致力于维护经济和社会稳定。

另据委内瑞拉《国民报》报道，委内瑞拉政府5日正式颁布一项法令，其中要求国家、州和市各级警察机关立即在全国范围内搜索并抓捕所有涉及煽动或支持美国武装袭击的人员，并将其移交司法系统进行审判。

据CNN介绍，这项法令是马杜罗3日遭美方强行控制前签署的。该法令具有法律效力，有效期为90天，并有可能在此后再延长90天。

3日凌晨，美国对委内瑞拉发起大规模军事打击，强行控制马杜罗夫妇并把他们带至美国。马杜罗夫妇5日在纽约一家联邦法院出庭，拒绝美方一切指控。

据路透社消息，国际法专家对美方此次军事打击的合法性提出了质疑，一些专家谴责美国总统特朗普的行为是对基于规则的国际秩序的否定。

另据土耳其阿纳多卢通讯社消息，土耳其总统埃尔多安5日表示，自己已与特朗普通电话，表达土耳其对委内瑞拉局势的关切。土方强调，不要将委内瑞拉拖入动荡之中。

埃尔多安表示，侵犯他国主权和无视国际法是危险的举动，可能在全球层面引发严重后果。他说，一个由“强权法则”而非“法治”主导的世界，必将带来不稳定、危机和冲突。