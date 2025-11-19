哈萨克斯坦畜牧产品出口版图持续扩张 多国开放市场准入

哈萨克斯坦已与中国签署多项兽医检疫协议，允许出口可供屠宰的牛只、牛皮、鸡肉及副产品等；同时正在推进马奶酒、干马奶、热加工肉制品、冷却牛肉、羊肉和猪肉等产品的出口准入。关于出口热加工羊肉、山羊肉，以及冷冻、冷却及热加工猪肉的相关协议也已完成签署。

此外，哈萨克斯坦被正式纳入欧盟蜂蜜出口国名单，相关部门也在进一步研究马奶酒及水产养殖产品的出口可能性。首次共有9家企业进入中国的“非食品类产品清单”，为拓展对华贸易打开新的机遇。

哈萨克斯坦还与伊拉克协调完成两份关于可供屠宰牛和羊出口的兽医证书格式，并与格鲁吉亚达成四项兽医证书协议，使哈产品进入格鲁吉亚市场成为可能。与阿塞拜疆就水产品和蜂产品出口达成一致，与伊朗就出口有蹄类动物皮张完成文件协调；与阿联酋正在推进体育用马匹出口准备，而有关向英国出口牛胚胎的证书也已提交。

与此同时，哈萨克斯坦正继续与日本（活马、马奶、骆驼奶）、韩国（冰淇淋）、马来西亚（乳制品和肉类）、以及文莱、越南、泰国、新加坡、卡塔尔、阿联酋、波斯尼亚和黑塞哥维那等国家就新的出口方向进行合作谈判。

目前，共有3702家哈萨克斯坦企业被纳入外国进口商认可的出口清单，其中包括欧亚经济联盟的3339家、中国的57家、欧盟的63家、乌兹别克斯坦的101家、阿联酋和伊朗各13家、日本47家、土耳其16家、韩国5家、沙特阿拉伯43家，以及阿塞拜疆的9家企业。

同时，包括白俄罗斯、俄罗斯、中国、亚美尼亚和土耳其在内的多个国家，已解除因口蹄疫和禽流感在哈萨克斯坦部分地区暴发而实施的临时贸易限制。

【编译：达娜】