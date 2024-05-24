托卡耶夫总统出席哈萨克斯坦-新加坡高校校长论坛

托卡耶夫总统讲话中指出，教育和科学的发展是哈萨克斯坦国家政策的主要优先事项。

-今天的论坛对于两国合作非常重要。该活动旨在将哈萨克斯坦与新加坡在教育和科研领域的合作推向更高水平。昨天，我与新加坡总统和总理就科学、教育、国际关系等双边合作广泛问题进行了富有成效的会谈。哈萨克斯坦向开放和稳定的市场经济过渡需要集约、稳定的教育水平和数字化转型。-他说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦需要采取有效举措，在哈萨克斯坦开设外国顶尖大学的分校，并与国际机构合作进行持续的研究。

-过去几年，我们已与19所知名大学结成战略联盟。美国、英国、俄罗斯和德国的大学都在我国开设了分校。此外，中国、土耳其、意大利等国家的大学也对哈萨克斯坦表现出了兴趣。-他说。

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托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和新加坡有关部门昨天签署了高等教育领域合作备忘录。

-这种趋势将随着许多其他文件的通过，包括与南洋理工大学签署谅解备忘录继续下去。该备忘录旨在水资源管理领域的合作，这对哈萨克斯坦非常重要。水是一种重要的资源，影响着我们生活的各个方面，从农业到工业，从健康到环境。有效管理水资源对于可持续发展和经济稳定具有重要意义。-总统说。

国家元首表示，哈方希望通过“博拉沙克”国际奖学金在新加坡培养研究人员和科研人员。据他介绍，该国际奖学金项目实施以来，超过1.2万名哈萨克斯坦学生在全球领先大学接受了教育。其中，72个哈萨克斯坦学生选择在新加坡学习。

-我相信，许多哈萨克斯坦学生将有机会在你们美好的国家交流经验和学习。我们每年分配 500 个研究奖学金。我们希望增加哈萨克斯坦科学家来新加坡的人数。教育和科学是进步和创新的基础。我们专注于这些领域，投资于我们国家的未来。与新加坡的伙伴关系表明，国际合作可以促进发展，为我们各国人民创造机会。-总统说。

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论坛上，新加坡外交和教育部第二部长穆罕默德·马利基·奥斯曼、新加坡国立大学校长陈永财（Tan Eng Chye）发表了讲话。

150多名哈萨克斯坦和新加坡高校和科研中心代表出席了论坛。

【编译：小穆】