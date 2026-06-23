暑期出境游升温 哈萨克斯坦公民可免签前往哪些国家？

（哈萨克国际通讯社讯）随着暑期旅游旺季到来，越来越多哈萨克斯坦公民选择前往国外度假或探亲。根据哈萨克斯坦外交部公布的信息，持普通护照的哈萨克斯坦公民可免签前往多个国家和地区。

其中，阿尔巴尼亚、安道尔、格鲁吉亚、哥伦比亚、摩尔多瓦、蒙古国、圣马力诺、突尼斯等国家允许哈萨克斯坦公民免签停留最长90天。

土耳其和亚美尼亚实行“180天内累计停留不超过90天”的免签政策。阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦同样允许免签停留90天，但停留超过30天需按当地规定办理登记手续。

俄罗斯对哈萨克斯坦公民实行免签政策，允许每年累计停留不超过90天。自2026年7月1日起，赴俄学习或工作的外国公民将需申请电子入境许可（RUID）。

在热门旅游目的地方面，哈萨克斯坦公民可免签前往中国、泰国、阿联酋、越南、卡塔尔、马来西亚、马尔代夫、摩洛哥、菲律宾、塞尔维亚和巴西等国，最长停留时间一般为30天。

韩国允许免签停留30天，但旅客须提前申请韩国电子旅行许可（K-ETA）。黑山则在2026年5月1日至10月1日期间对哈萨克斯坦公民实施30天免签政策。

此外，哈萨克斯坦公民还可在赞比亚、印度尼西亚和毛里求斯等国办理落地签证。

此外，如前往的国家需要签证，建议至少提前1至2个月向相关国家驻哈外交机构或领事机构申请签证。同时，在经第三国中转时，应提前确认是否需要办理过境签证。