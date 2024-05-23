出席哈新商务论坛闭幕式 托卡耶夫总统介绍哈国投资优势和潜力

国家元首在讲话中指出，哈萨克斯坦是一个按照新加坡模式开展经济改革的、具有巨大机会和经济高速发展的国家。

- 我国正在实施旨在发展自由市场、刺激创新和转向知识经济的大规模改革。这些改革遵循包括经合组织标准在内的国际最高准则。我最近签署了一项重要法令，为国民经济的大幅自由化奠定了基础。我们启动了新的投资周期，使哈萨克斯坦继续成为该地区的主要投资中心。我们的战略目标是到2029年吸引1500亿美元的外国直接投资。我们非常了解为投资者提供复杂的政府支持并快速做出决策的重要性。为此，我们成立了一个高素质的投资委员会，负责监督战略投资项目。- 国家元首说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，哈萨克斯坦与新加坡虽然在地理层面上相距遥远，但在政治和经济层面上是相互信赖的合作伙伴国家，过去是，今后也将如此。

- 我们重视与在东南亚的主要合作伙伴——新加坡的牢固关系。去年双边贸易额达18亿美元。新加坡对哈萨克斯坦投资超过17亿美元。我们相信这个数字在未来几年将翻一番。就此而言，拥有坚实的法律基础对于发展双边伙伴关系非常重要。我们批准了《政府间投资促进和相互保护协定》。该文件确保高水平的投资保护。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首在讲话中明确了合作的几个有前景的方向。总统将城市发展领域列为第一方向。他还认为，关于在哈萨克斯坦建设一个全新的综合性大都市的倡议，是一个非常重要的项目。

- 该项目旨在成为“中亚的新加坡”和未来领先的国际商业中心。为此分配的约一千平方公里的地块，将在经济特区制度下进行开发。我想强调的是，新加坡盛裕集团（Surbana Jurong）已经为这个项目制定了全面的计划。论坛结束后，我将与有关各方讨论这个问题。我们欢迎新加坡企业积极参与这一充满潜力的项目。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统强调指出，哈方愿意为新加坡提供各种重要的原材料和自然资源。

- 考虑到全球对稀有金属的需求到 2040 年将翻两番，拥有约 5 000 个未勘探矿藏的哈萨克斯坦可以成为共同开发这一潜力的可靠合作伙伴。我们期待与 Indorama 进行长期合作，该公司有兴趣勘探哈萨克斯坦的铜矿和磷酸盐矿床。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首指出，人们对哈萨克斯坦在可再生能源领域的巨大潜力正越来越感兴趣。他邀请新加坡公司在这方面扩大同哈萨克斯坦环保能源生产的合作伙伴关系，交流该领域的技术和经验。

- 新加坡以其先进的通过废品焚烧发电的技术，以及创新的废物管理技术而闻名。我们对这种废物管理的创新方法很感兴趣，并打算在这一领域开展合作。- 托卡耶夫总统说。

国家元首表示，地理距离和不稳定的联系，多年来阻碍了哈新两国在经济领域建立更加紧密的互动关系。今天，由于全球化和发达的基础设施，国家之间的沟通相比以前有了很大的改善。

托卡耶夫总统以哈萨克斯坦国家铁路公司与新加坡PSA International公司之间就促进跨里海国际运输线路/中间走廊潜力为目的的战略合作为例，指出：

- 这个方向可以将欧亚空间的合作提升到一个全新的水平。这是中亚、东亚至欧洲最快、最稳定的线路。我们相信，新加坡企业和金融机构可以从探索该领域的商业和投资机会中获益匪浅。我欢迎越南SOVICO集团对Qazaq Air公司的收购。这将重振哈萨克斯坦与东盟国家之间的航空关系。- 哈萨克斯坦总统说。

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国家元首在讲话中着重指出了农业领域合作的重要性。托卡耶夫提议，新加坡企业可以在哈萨克斯坦建立联合农业创新中心，在高精度农业和最有效利用水资源等领域开展合作。

总统还表示，哈萨克斯坦和新加坡在生物技术和医药领域的合作存在巨大机遇。

- 哈萨克斯坦的制药业，是中亚地区增长最快的市场之一。辉瑞（Pfizer）、罗氏（Roche）、通用电气医疗（GE Healthcare）和飞利浦（Philips）等世界领先公司正计划在哈萨克斯坦生产药品和医疗设备。我们欢迎 Baiterek National Holding 和 Forebright 创建为药物和生物制剂的联合研究和生产提供资金的投资基金的计划。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统认为，数字行业将是另一个将影响生产力和经济增长的有前景的领域。

根据国家元首的观点，与新加坡一样，哈萨克斯坦的目标是成为欧亚大陆领先的技术和信息技术中心。具体而言，哈国有兴趣在研发项目、初创企业、教育等各个方向开展大规模合作，以创建新的、复杂的IT项目，特别是在人工智能领域。

托卡耶夫在总结讲话时指出，阿斯塔纳国际金融中心在吸引投资方面具有非凡的优势。

- 如今，来自世界 80 个国家的 2,000 多家公司完成了在阿斯塔纳国际金融中心的注册。它们有助于吸引哈萨克斯坦和整个地区的投资。超过 30 家新加坡公司是阿斯塔纳国际金融中心的用户，我相信这个数量将来还会增加。阿斯塔纳金融中心与新加坡金融管理局建立了密切的关系，在金融科技、绿色金融和伊斯兰银行领域发展互利的合作伙伴关系。在阿斯塔纳国际金融设立哈萨克斯坦-新加坡直接投资基金可以成为两国合资企业融资的最佳平台。- 托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】