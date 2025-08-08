哈萨克斯坦拓展粮食出口市场：试供越南 开拓中东路线

农业部指出，哈萨克斯坦农业生产以小麦、大麦、玉米和荞麦等粮食作物为主。得益于适宜的自然气候条件，哈萨克斯坦具备种植多种农作物的潜力。根据总统提出的将农业总产值翻一番的目标，农业部正按照“路线图”推进农田结构多样化工作。

部门强调，此举的主要任务在于减少小麦单一种植现象，并优化水资源消耗量大的水稻和棉花种植面积，转而扩大种植高收益的替代作物，如油料作物、蔬菜瓜果和饲料作物等。多样化种植政策还包括增加国家支持力度、引入现代农业技术、提升农产品产量与质量、强化农产品加工业的产能负荷，并保障其获得本地原料来源，进一步巩固牲畜饲料基础。

例如，与2024年相比，2025年油料作物种植面积扩大了49.53万公顷，玉米种植面积也增加了7400公顷。农业部表示，该项工作将继续推进。

此外，农业部指出，目前哈萨克斯坦粮食出口已覆盖全球45个以上国家，传统市场包括中亚国家、阿富汗、伊朗、土耳其、中国和欧盟成员国。

得益于国家支持政策，哈萨克斯坦粮食出口正持续开拓新市场。例如，哈国首次实现对挪威和英国的粮食出口，同时时隔15年再次恢复对摩洛哥和埃及等北非国家的出口。

目前，哈方正积极研究开辟通往阿联酋、阿曼和卡塔尔等海湾国家的稳定出口物流路线。此外，向越南出口的首批试验性粮食也已开始运输。

据统计，2024—2025年度（统计周期为9月至次年7月），哈萨克斯坦出口的小麦和面粉折合粮食总量达1240万吨，较2023—2024年度同期的930万吨增长34%。

【编译：达娜】