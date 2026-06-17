别克帖诺夫出席塔什干投资论坛 哈乌双边贸易额前四月增42%

会见中，别克帖诺夫向米尔济约耶夫总统转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的诚挚问候与良好祝愿。双方一致认为，两国间的相互协作建立在信任、理解以及兄弟民族间深厚友谊的基础上，是战略伙伴关系与同盟关系的典范。别克帖诺夫强调，两国元首达成的各项共识正为双方多领域合作注入强劲动力。

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数据显示，2025年哈乌双边贸易额增长了16.2%，达到48亿美元。今年1月至4月，双边贸易额已达19亿美元，较去年同期增长了42.1%。

会谈聚焦深化经贸联系、扩大工业协作、加强交通物流领域对接，以及能源、水资源与旅游等领域的务实合作。

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本次论坛汇集了乌兹别克斯坦总统、阿尔巴尼亚总统，以及阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦的政府首脑，并有众多商界领袖、国际开发银行代表及政府机构官员出席。与会者共同就可持续经济发展、吸引投资及引入创新技术等议题进行了深入探讨。

别克帖诺夫在论坛发言中表示，哈萨克斯坦支持深化区域各国间的相互协作，全面释放中亚地区的经济潜力。

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他指出，哈萨克斯坦当前推进的体制改革，意在确保经济稳健多元化增长，特别是在改善投资环境和激发商业活力方面下了大力气。哈萨克斯坦新宪法为构建公正强大的国家奠定了基础，这也为进一步优化营商环境、提升投资吸引力创造了条件。

目前，哈萨克斯坦2030年吸引投资政策构想得到全面更新。为扩大引资规模，政府正加强哈萨克投资国家公司在重点市场的布局。总检察院下设的投资者权益保护委员会可确保企业合法权益得到充分保障。此外，为便利投资者及高素质专家，哈方正在推出黄金签证(Altyn Visa)新型签证机制。上述举措意在激发投资活力，并加速哈萨克斯坦高科技产业发展。

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别克帖诺夫还重点强调了数字技术与人工智能领域的合作潜力。他指出，哈萨克斯坦正积极构建新一代IT生态系统：两台超级计算机已投入使用，国际人工智能中心Alem.ai已正式成立。此外，将哈萨克斯坦打造为中亚地区数字枢纽的"数字丝绸之路"项目也正在推进中。目前，全球IT巨头Firebird和NVIDIA已向该项目投入100亿美元资金。