总检察院推出投资保护“100%保障”机制 为每位投资者配备专属检察官

阿斯洛夫指出，此次论坛充分表明，投资保护在我国已被确立为关键国家优先事项。根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的明确立场，投资者应切实感受到法律保障，并对透明性和稳定性充满信心。这些原则已成为我国现代投资政策的基础。目前，哈萨克斯坦已签署48项政府间投资促进与相互保护协定，为营造良好的投资环境奠定了坚实法律基础。

他表示，根据宪法规定，检察机关承担对法律执行情况的最高监督职能，在此框架下，检察机关同时保护公民和企业的合法权益。

“目前，我们已为约2000名投资者提供支持，推动250多个项目落地实施，涉及约3万个就业岗位。哈萨克斯坦检察机关直接向国家元首负责，独立于其他国家机关，具备对任何违法行为迅速作出反应的能力。为进一步加强投资者保护机制，根据国家元首2025年12月签署的法令，投资监察专员职能已赋予总检察长。”阿斯洛夫说。

据介绍，总检察院已设立投资者权益保护委员会。在地方层面，已在各州检察机关副检察长级别设立“投资检察官”，对全国重点投资项目实施全程检察监督保障。

“我国每一个重要投资项目都将纳入检察监督保障范围，每位投资者都将对应一名具体检察官。目前，法律已确立‘检察过滤机制’，即所有国家机关在未获得检察机关同意的情况下，不得对投资者进行检查、暂停其经营活动、吊销许可或施加其他限制。这是我们履行监督职能的重要体现。如国家机关的决定或行为违法，我们将依法予以撤销，相关责任人员将被追责；如法律本身存在障碍，也将予以清理。”他说。

Фото: Бас прокуратура

阿斯洛夫还表示，已指示相关委员会对国家机关制定的各类从属法规进行全面审查，重点排查显性和隐性障碍，确保不降低宪法赋予公民和企业的权利保障。

他强调，总检察院将全面落实国家元首提出的“法治与秩序”理念，切实保障投资者合法权益。

此外，总检察长还指出，政府下设的投资总部在快速解决企业问题方面发挥着关键作用，已成为一项重要的投资保护工具。

数据显示，过去两年中：

— 已审议投资项目200多个；

— 项目总金额超过1000亿美元；

— 投资协议数量增长15倍。

“这充分体现了投资者对我国的信任，也反映出各方高效协同的成果。”阿斯洛夫表示。

【编译：木合塔尔·木拉提】