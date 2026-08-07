哈萨克斯坦服务出口额增至130亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）据Energyprom.kz发布的数据，2025年，哈萨克斯坦服务出口额达到128亿美元（约130亿美元），运输服务仍是服务出口的最大组成部分。

2025年，哈萨克斯坦运输服务出口额达57亿美元，同比增长5.2%，占服务出口总额的44.8%。其中，货运服务出口45亿美元。

与此同时，外国公民在哈萨克斯坦旅游、就医、留学和探亲等产生的支出（旅行服务出口）同比增长12.4%，达到29亿美元，位居服务出口第二位。

电信、计算机和信息服务是增长最快的服务出口领域，全年出口额达14亿美元，同比增长35.6%。上述三大领域合计贡献了哈萨克斯坦78%的服务出口收入。

其中，计算机服务出口首次突破10亿美元，达到11亿美元，同比增长36%。数字资产挖矿服务出口额为3.676亿美元，同比增长68.2%；扣除挖矿业务后，计算机服务出口额为7.751亿美元。

从地区分布看，阿斯塔纳计算机服务出口额达10亿美元，占全国总量的90.3%，主要得益于Astana Hub创新生态系统以及国际人工智能中心Alem.ai的发展。阿拉木图计算机服务出口额为6580万美元，两座城市合计占全国计算机服务出口总额的96.1%。

此外，2025年金融服务出口额为8.25亿美元，其他商业服务出口额为8.086亿美元。

进口方面，哈萨克斯坦居民出境旅游等形成的旅行服务进口额为38亿美元，同比下降2.2%；运输服务进口额增长5%，达到35亿美元，其中近30亿美元为货运服务。

2025年，哈萨克斯坦运输服务贸易顺差达22亿美元；电信、计算机和信息服务贸易顺差为6.2亿美元；其他商业服务逆差约20亿美元，旅行服务逆差为9.577亿美元。

数据显示，2025年全球服务出口总额达到9.6万亿美元，美国以1.2万亿美元位居全球第一，英国、爱尔兰、德国和法国分列其后。

进入2026年第一季度，哈萨克斯坦服务出口继续保持增长，出口额同比增长14.1%，达到31亿美元；进口额增长8.8%，达到33亿美元。受出口增速快于进口影响，服务贸易逆差同比缩小34.5%，降至2.191亿美元。

其中，运输服务仍是服务出口的主要支柱，一季度出口额同比增长20.7%，达到16亿美元；旅行服务出口同比增长10%，达到5.595亿美元。