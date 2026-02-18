哈萨克斯坦水库腾出143亿立方米库容 应对春季洪水

根据最新数据，哈萨克斯坦北部大型水库平均蓄水率为70%，中部地区为68%，西部地区为48%，东部地区则达到86%。综合来看，全国主要水库的空余库容达143亿立方米。

有关部门预测，今年汛期可能来水量在91亿至139亿立方米之间。现有调蓄空间基本能够覆盖预估来水规模，为安全度汛奠定基础。

在跨境水资源管理方面，哈方正与俄罗斯和中国加强协作。

与俄罗斯方面已于2025年成立专门工作组，就汛期联动机制开展协调。本月初，双方召开会议，讨论第四次工作组会议筹备事宜。关于乌拉尔河流域水量的具体预测将于3月初公布。俄方初步数据显示，汛期伊里克拉水库（Irikla）下泄流量计划不超过每秒200立方米。

与中国方面，则已建立跨境水质监测与应急信息共享机制。该机制涵盖水文站点联合演练及通信系统检测，以确保信息畅通和突发情况及时处置。

为保障水利工程安全运行，相关部门已对全国水工建筑物开展全面检查，并向运营单位下达安全行洪建议。依据整改要求，39处水工设施完成维修工程。

2025年，全国共对56处水工设施开展多因素安全检查，以提升风险防控能力。

根据国家元首指示，全国10个州已设立专门负责公用水工设施运行与管理的专业机构，总数增至16家。目前共有1193名工作人员，负责维护和管理846处水利设施。

同时，政府制定了2025—2027年河道整治路线图，重点对靠近居民点的河段进行修复与疏浚。截至目前，全国已清淤和加深河道166.98公里，其中包括：

阿拜州15公里

阿特劳州126.6公里

阿克莫拉州17.8公里

卡拉干达州4.4公里

库斯塔奈州2.1公里

北哈州1.08公里

2026年计划在6个州开展总长度达192.55公里的河道治理工程。

水资源和灌溉部第一副部长努尔兰·阿勒达姆加洛夫表示，目前春季洪水防范工作正在积极推进，专用设备和砂石等应急物资已提前准备到位，并已建立与邻国的数据交换机制。水库运行模式每10天进行一次优化测算，相关措施将确保水利设施具备接纳和安全下泄洪水的能力。

有关部门正持续开展日常监测，并与地方政府协同推进防洪减灾工作，以保障居民生命财产安全及基础设施稳定运行。

