    08:55, 08 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦允许出口2万吨牛肉 以配额机制支持本土养殖与加工企业

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部就牛肉出口相关新限制措施作出说明，明确自 2025年12月31日 起，哈萨克斯坦将对牛肉出口实施配额管理，为本土农户和肉类加工企业提供 2万吨 的出口额度。

    从“卖牛羊”到“卖牛羊肉”——哈国出口结构持续优化
    Фото: gov.kz

    据农业部新闻处介绍，新的配额分配规则适用于向第三国及欧亚经济联盟（EAEU）成员国出口牛肉，有效期至 2026年6月30日。在此期间，牛肉出口总配额被设定为 20,000吨。

    根据规定，出口配额仅分配给使用自有育肥场牲畜资源的肉类加工企业。单一主体可获得的配额规模，与其育肥场产能直接挂钩，具体如下：

    • 育肥场规模 超过5,000头：可出口 1,000吨；

    • 超过10,000头：可出口 2,000吨；

    • 超过15,000头：可出口 3,000吨；

    • 超过20,000头：可出口 4,000吨；

    • 超过50,000头：最高可出口 10,000吨 牛肉。

    农业部指出，该机制旨在支持全产业链生产企业，并提升对外贸易活动的透明度。

    在官方说明中，农业部强调，相关措施主要基于维护国内市场利益和畜牧业战略发展目标的考量。临时性限制的核心目的在于保障食品安全、鼓励肉类深加工、提高统计数据透明度，并加强对肉类来源的可追溯性管理。

    农业部指出，出台相关限制措施的原因之一，是部分企业和小型屠宰点在未开展育肥生产、缺乏自有生产基础的情况下，通过倒卖牲畜从事出口业务。这种模式助长了投机性中介行为，扭曲供需关系，并成为推高国内肉价的因素之一。

    因此，配额制度重点在于剔除不参与养殖和育肥环节的出口中介，转而支持那些投资生产基础设施、引入现代技术并创造就业岗位的实体生产企业。

    在具体执行层面，出口配额的数量、适用期限及分配方案，将由中央国家机关在各自权限范围内，并经主管部门协调后确定，以便根据国内市场形势灵活调整，优先保障国内消费需求。

    【编译：达娜】

