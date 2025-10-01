哈萨克斯坦代表团出席2025浦江创新论坛

据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，代表团成员包括国家工程科学院、重点大学及科研机构的代表。他们与中方同行探讨了深化科技合作的途径。

辽宁省省长王新伟在正式接待中热情欢迎代表团，并强调科学与创新合作的重要性。

国家工程科学院副主席、院士阿曼迪克·托列舍夫在会谈期间表示：

“哈萨克斯坦与中国之间的友好关系为大学和科研机构的合作提供了系统化、强有力的发展动力。”

他举例说明，中国科学院沈阳自动化研究所与阿曼迪克·佐尔达斯别科夫机械与机械工程研究所已在机器人技术和人工智能方法开发方面开展联合项目。

在分论坛全体会议上，哈萨克斯坦代表团强调了总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2025年国情咨文中提出的数字化和人工智能发展优先事项的现实意义。

圆桌讨论中，鲁德内工业大学校长努尔别克·萨帕霍贾耶夫重点介绍了科学与高等教育部“AI Sana”倡议及其他行业支持计划在构建“AI集群”方面的作用，该集群旨在为工业开发应用型解决方案。

论坛期间，哈萨克斯坦与中国科研教育机构签署多项战略文件。其中，阿曼迪克·佐尔达斯别科夫机械与机械工程研究所与中国科学院沈阳自动化研究所（SIA CAS）将过去三年的合作提升至新高度，基于联合研究和人才培养，在阿拉木图成立哈中机器人与智能系统中心。此外，代表团与SiaSUN公司谈判达成协议，在研究所基础上本地化组装、服务支持及开设工程中心，该项目针对哈萨克斯坦及中亚市场。同时，鲁德内工业大学与国际工程技术大学与沈阳SIA CAS签署备忘录，旨在开发人工智能与机器人联合教育项目、实施应用性科研合作、组织年轻科学家和学生实习与学术交流，并组建联盟参与国际资助项目。

哈萨克斯坦代表团的参与加强了科学、教育与产业的融合，为技术转移和联合开发注入新活力。论坛将哈中合作推向新高度，有助于本土创新更深入融入国际生态体系。

