哈萨克斯坦评选出2026年度五大最佳旅游乡村

据了解，该项目旨在推动生态旅游和可持续旅游发展，提升具有独特自然景观、历史遗产和文化特色乡村的知名度。

根据评选结果，入选2026年哈萨克斯坦最佳旅游乡村的地区包括：

巴斯希村（Basshi）——杰特苏州凯尔布拉克区；

托赖格尔村（Toraigyrov）——巴甫洛达尔州巴彦阿吾勒区；

别列利村（Berel）——东哈萨克斯坦州卡顿卡拉盖区；

科罗比哈村（Korobikha）——东哈萨克斯坦州卡顿卡拉盖区；

伊曼套村（Imantau）——北哈萨克斯坦州阿伊尔套区。

国家旅游公司表示，哈萨克斯坦乡村旅游近年来也获得了国际社会认可。

该机构指出，2023年，阿拉木图州萨特村（Saty）荣获联合国世界旅游组织（UN Tourism）“最佳旅游乡村”（Best Tourism Villages by UN Tourism）称号，跻身全球最佳旅游乡村行列。

作为对比，2025年度“最佳旅游乡村”获奖名单包括：杰特苏州列普瑟村（Lepsi）、克孜勒奥尔达州纳吉·伊利亚索夫村（Nағи Ілиясов）、西哈萨克斯坦州汗奥尔达瑟村（Khan Ordasy）、东哈萨克斯坦州波别列奇诺耶村（Poperechnoye）以及卡拉干达州沙班拜比村（Shabanbai Bi）。

数据显示，2025年赴哈外国游客消费总额达到30亿美元。

与此同时，今年哈萨克斯坦旅游业投资额同比增长33%，达到1.3万亿坚戈；旅游业税收收入增长18%，达到6300亿坚戈。