出口额超过400亿美元：哪些国家正在购买哈萨克斯坦的商品？

据贸易和一体化部称，哈萨克斯坦出口增速超过进口增速，贸易顺差接近90亿美元。哈萨克斯坦商品在中国、土耳其、法国、乌兹别克斯坦等国的市场地位显著提升。

哈萨克斯坦持续巩固其在全球市场的地位。据统计，2026年上半年，哈萨克斯坦商品出口额达403亿美元，同比增长8.6%。

与此同时，进口额增长5.4%，达到315亿美元。因此，哈萨克斯坦外贸总额增长7.2%，达到718亿美元。外贸顺差约为89亿美元。

因此，上半年取得的主要成果之一是外贸额增长，且出口增速高于进口增速。这使得哈萨克斯坦进一步巩固了其贸易顺差。

哈萨克斯坦出口额超过400亿美元

哈萨克斯坦六个月内出口额超过400亿美元，这是该国近年来对外贸易取得的最显著成果之一。

作为对比，2025年1月至6月，出口额为371亿美元。因此，出口收入较上年增长约32亿美元。

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与此同时，出口增长伴随着商品供应国地理范围的扩大。哈萨克斯坦正同步巩固其在亚洲、欧洲和中亚主要市场的地位。

哈萨克斯坦出口的地域范围和商品结构正在扩大。

土耳其：出口额一年内几乎翻番

其中最显著的成果之一是对土耳其的出口大幅增长。根据上半年的数据，哈萨克斯坦对土耳其的出口增长了94.3%。事实上，对土耳其市场的商品供应量几乎翻了一番。

这是哈萨克斯坦主要贸易伙伴中最高的增长率之一，也是两国贸易和经济合作不断扩大的重要指标。

对法国、乌兹别克斯坦、德国以及其他一些市场的出口均实现了显著增长，增幅达 45.2%。

中国是哈萨克斯坦的主要出口目的地

中国仍然是哈萨克斯坦商品最大的单一市场。2026年1月至6月，哈萨克斯坦对华出口额约为75.1亿美元，占出口总额的18.6%。

前十大出口目的地还包括意大利（69.8亿美元）、俄罗斯（34.9亿美元）、土耳其（32.3亿美元）、荷兰（26亿美元）、法国（23.2亿美元）和乌兹别克斯坦（21.4亿美元）。

这一结构表明，哈萨克斯坦的出口地域分布广泛。其主要出口商品同时销往中国、欧洲国家、俄罗斯、土耳其和中亚国家。

出口增长并非仅由传统原材料驱动

多种商品出口增长显著。其中，铜及铜制品出口额增长约58%，从18亿美元增至28.4亿美元。

铜矿石及精矿出口额增长约43%，从14.4亿美元增至20.5亿美元。冶金矿业综合体的其他大宗商品也出现了显著增长。

与此同时，出口结构在方向和商品种类上正逐步多元化。石油及石油产品仍占据出口的相当大份额。然而，金属、矿石和其他商品类别的供应也在增长。

哈萨克斯坦出口地域范围扩大

各个市场的动态变化尤为显著。除中国和欧洲国家外，哈萨克斯坦在中亚的出口地位也显著增强。对乌兹别克斯坦的出口额增长了约40%。这表明该地区内部的贸易关系正在进一步深化。

与此同时，对土耳其出口额几乎翻番，表明哈萨克斯坦商品在该市场的份额正在不断扩大。

因此，今年上半年的动态同时呈现出几个积极的趋势：出口量增长、商品供应国范围扩大以及各工业商品类别的出口额增长。