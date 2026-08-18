哈萨克斯坦非原料产品出口7年内翻了一番

据贸易和一体化部统计，该数据较去年同期增长7.6%，即31亿美元。与此同时，出口增速显著加快。2026年上半年，哈萨克斯坦企业向海外市场出口加工产品，总额达152亿美元，同比增长17.6%。

2026年上半年，哈萨克斯坦非原料产品和加工产品的对外贸易继续保持增长势头。在进口温和增长的背景下，出口成为推动贸易增长的主要动力。全年出口额增长23亿美元，从129亿美元增至152亿美元；进口额增长3%，从279亿美元增至287亿美元。

因此，2026年1月至6月，非原料产品和加工产品的出口增速几乎是进口增速的六倍。与此同时，贸易逆差从149亿美元降至135亿美元，减少了14亿美元。

数据显示，过去七年的发展趋势尤为显著。2019年1-6月，非原料产品和加工产品的贸易额为236亿美元，出口额为77.2亿美元。预计到2026年1-6月，这两个数字将分别达到439亿美元和152亿美元。因此，七年间，贸易额增长了近1.9倍，出口额几乎翻了一番，增幅约为97%。同时，目前的出口额152亿美元也创下了近年来的最高水平。

供应量的增长得益于哈萨克斯坦产品同时进入多个大型且极具潜力的市场。其中，土耳其市场增幅最为显著：2026年1月至6月，哈萨克斯坦对土耳其的出口额翻了一番，从9.5亿美元增至19.1亿美元。仅土耳其市场一项，哈萨克斯坦就新增了约9.6亿美元的出口收入。

英国的增长势头更为显著。例如，出口额增长了2.7倍，从2.489亿美元增至6.718亿美元。对华出口额增长了12.1%，达到36.7亿美元。与2025年同期相比，这带来了约4亿美元的额外出口额。

乌兹别克斯坦、法国、阿富汗和香港市场也出现了显著增长。对乌兹别克斯坦的出口增长了23.5%，达到13.9亿美元；对法国的出口增长了2.4倍，达到3.854亿美元；对阿富汗的出口增长了2.1倍，达到3.449亿美元；对香港的出口增长了2.9倍，达到2.2亿美元。

值得一提的是，仅土耳其、英国和中国这三个国家就为哈萨克斯坦提供了约18亿美元的额外出口额，与去年上半年相比大幅增长。这不仅表明实际供应量有所增加，也意味着哈萨克斯坦企业在主要国际市场上的机遇更加广阔。

如今，出口商品主要包括铜和阴极铜（价值28.4亿美元）、铀（价值15.1亿美元）、铁合金（价值11亿美元）、白银（价值7.813亿美元）、葵花籽油（价值5.33亿美元）和动物饲料（价值4.38亿美元）。

增长率也是一项重要成果。出口增长17.6%，而非原料产品和加工产品的进口仅增长3%。因此，进出口差距逐渐缩小，贸易顺差较上年改善14亿美元。