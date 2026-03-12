哈萨克斯坦或向欧洲出口本土组装汽车

根据公布的信息，目前相关方面正与欧盟国家的潜在合作伙伴进行初步磋商和谈判。不过，官方尚未透露具体涉及哪些国家。目前的核心议题在于，哈萨克斯坦本地工厂生产的汽车能否符合欧盟市场现行的技术规范、环保标准以及相关认证要求。

据悉，一旦达成相关协议且所有技术条件得到满足，哈萨克斯坦国产车辆将按照既定程序实现出口。具体的出口目的国名单将根据谈判结果，并综合考虑市场需求及经济效益后最终确定。

工业委员会表示，未来哈萨克斯坦可以向海外市场出口现有汽车制造企业生产的乘用车。目前，哈萨克斯坦境内拥有四家主要汽车制造企业，总设计产能约为每年36万辆，同时车型系列也在不断丰富。该部门强调，国内现有生产能力足以支撑向海外市场供应符合需求和市场准入标准的汽车产品。

值得注意的是，哈萨克斯坦汽车企业与欧洲市场的合作早已有先例。2025年7月，Astana Motors获得了奇瑞品牌在捷克境内的正式经销商资格。去年秋季，该公司已在捷克市场启动了奇瑞 Tiggo 4、奇瑞 Tiggo 7及奇瑞 Tiggo 8等车型的销售工作，其中包括相关混合动力版本。

【编译：阿遥】