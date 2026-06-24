别克帖诺夫出席夏季达沃斯论坛并举行多场双边会见

（哈萨克国际通讯社讯）正在中国大连进行访问的哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫出席世界经济论坛第十七届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）开幕式，并分别会见蒙古国总理尼亚姆—奥索尔·乌奇拉勒、孟加拉人民共和国总理塔里克·拉赫曼以及世界经济论坛总裁兼首席执行官阿洛伊斯·茨温吉。

本届论坛汇聚多国政府首脑、全球知名企业代表及专家学者，与会者围绕技术变革、投资合作、数字化转型、人工智能以及经济增长新动能等议题展开讨论。

Фото: primeminister.kz

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在与蒙古国总理乌奇拉勒举行会谈时，双方重点讨论了经贸合作、工业协作、矿冶领域合作、交通物流、农工综合体、数字化和人工智能，以及航天技术合作等议题。

双方还就落实蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫今年4月对哈萨克斯坦进行国事访问期间达成的协议交换意见，并讨论了实现两国元首提出的双边贸易额达到5亿美元目标的具体措施。

会谈结束后，双方确认将继续深化在各个互利经济领域的合作。

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在与孟加拉人民共和国总理塔里克·拉赫曼举行会谈时，双方重点讨论了贸易投资、交通物流和数字化等领域合作。

别克帖诺夫表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫推动实施的一系列改革，旨在巩固国家治理、落实“法律与秩序”原则、建设“公正的哈萨克斯坦”，为国家经济持续增长、提升投资吸引力以及扩大国际合作创造了有利条件。

双方确认有意进一步深化哈孟合作，并愿在经济重点领域实施新的合作项目。

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在与世界经济论坛总裁兼首席执行官阿洛伊斯·茨温吉会谈期间，双方就数字化转型、人工智能、吸引投资和人力资本发展等领域合作前景交换意见。

哈方表示，希望与世界经济论坛建立更加系统化的分析合作伙伴关系，并有意通过巴伊铁列克国有控股公司进一步加强双方合作。

哈萨克斯坦政府表示，目前正持续推进投资环境改善工作，为实施联合项目创造有利条件。包括为投资者提供多项国家支持措施，推出黄金签证（Altyn Visa）特别签证制度，实施税收和海关优惠政策，并通过“一站式”服务机制为投资项目提供全流程支持。