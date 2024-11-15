哈萨克斯坦出席欧盟不扩散与裁军大会

欧洲对外行动署、欧盟委员会、美国、中国、英国、法国等国代表，来自联合国裁军事务厅、联合国裁军研究所、维也纳裁军与不扩散中心、国际原子能机构、全面禁止核试验条约组织的代表，以及众多专业学者和高等教育机构和国际研究中心的代表，共同出席了大会。

哈萨克斯坦副外长作为《不扩散核武器条约》2026年审议大会筹备委员会第二次会议主席在会上发表了讲话。

热赫梅图林指出，尽管存在诸多挑战，但《不扩散核武器条约》仍然是全球核裁军和不扩散法律基础文书，并且始终是讨论这些问题的主要论坛。

他强调，该条约的完整性对于确保全球和平与安全至关重要。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

热赫梅图林表示，期待2026年度审议大会筹备委员会的成员，能够保持负责任的集体态度，良好的完成工作。他强调，委员会的工作，将成为2026年审议大会成功举办的基础。相信在大会上，将会提出和通过许多有帮助的建议和意见。

本次欧盟不扩散与裁军大会期间，与会各方就稳固核不扩散和裁军领域强有力的国际条约法律框架问题予以了关注，并强调了维护多边主义原则和保持稳定对话平台的重要性。

【编译：木合塔尔·木拉提】