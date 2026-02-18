哈萨克斯坦蜂蜜出口增长2.5倍 养蜂业加速迈向农业出口新引擎

据农业部数据显示，2025年哈萨克斯坦蜂蜜出口量达1,477吨，较2024年的603吨增长约2.5倍，显示出国际市场对本国产品需求持续上升。

主要出口市场为乌兹别克斯坦，出口量达1,264吨，占总出口量的85.6%。此外，蜂蜜还出口至加拿大、中国、沙特阿拉伯、俄罗斯和美国，并首次进入阿曼市场。

与此同时，蜂蜜进口量大幅下降，从2024年的1,663吨降至262.4吨，反映出国内产能提升和本土生产商市场地位增强。

目前，全国在东哈州、巴甫洛达尔州、阿拉木图州、突厥斯坦州、阿拜州和杰特苏州共有24.1万个蜂箱，其中9.02万个为良种蜂群。

全国年均蜂蜜产量约5,000吨，其中：

46.5%（约2,300吨）来自家庭副业农场

54%（约2,700吨）由农业生产企业生产

在国家支持政策框架下，根据畜牧业发展相关规定，每销售1公斤蜂蜜可获得200坚戈补贴，以降低生产成本。

为系统推进产业发展，2024年批准了2025—2027年养蜂业发展路线图。相关工作组已对《养蜂业法》和《良种畜牧业法》修正案进行起草，并于2025年4月提交议会审议。

有关部门表示，相关修法将提升行业统计与管理透明度，优化行业运作机制，增强哈萨克斯坦蜂蜜在国际市场的竞争力，同时为扩大出口规模和推动农村地区发展奠定基础。

【编译：达娜】