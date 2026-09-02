哈国鱼类出口增长35.7% 欧洲市场需求上升

据Energyprom.kz援引哈萨克斯坦国家统计局数据报道，今年1月至6月，哈萨克斯坦向国外市场出口加工及罐装鱼类、甲壳类和软体动物12.9万吨。统计口径中，经过去鳞、去内脏或切割成鱼片等处理的水产品均被视为加工产品。

数据显示，哈萨克斯坦鱼类出口在经历连续数年下降后，今年出现明显回升。2025年全年相关产品出口量下降11.1%，而出口下滑趋势自2023年以来已持续数年。分析人士认为，今年上半年的增长或意味着出口规模开始逐步恢复。

与此同时，2026年上半年，哈萨克斯坦国内市场加工及罐装鱼类、甲壳类和软体动物销量同比下降16.9%，至4.51万吨。分析人士认为，这表明水产品供应结构一定程度上向扩大出口倾斜。

从具体出口品类看，冷冻淡水鱼及淡水鱼片是哈萨克斯坦主要出口水产品。

今年上半年，冷冻整鱼出口量由去年同期的3300吨增至5600吨，同比增长69.2%；出口额则增长2.2倍。分析人士认为，出口额增速明显高于出口量，可能与平均销售价格上涨以及出口产品结构向高附加值品类转变有关。

哈萨克斯坦目前出口的鱼类主要包括鲤鱼、鳊鱼、梭鲈等。其中，梭鲈鱼片是较具经济效益的出口产品，在欧洲市场已经形成一定知名度。

2026年上半年，哈萨克斯坦淡水鱼片出口量从3100吨增至4200吨，同比增长36.8%；出口额从2190万美元增至3050万美元，同比增长39.3%。

丹麦、立陶宛、荷兰和波兰是哈萨克斯坦淡水鱼片的主要进口国，上述国家今年均明显增加了采购量。

出口增长也得到国内捕捞量增加的支撑。2025年，哈萨克斯坦捕鱼量达到4.96万吨，同比增长10.1%。其中，淡水鳊鱼捕捞量达1.68万吨，占总捕捞量约三分之一，同比增长近20%；梭鲈捕捞量为4800吨，同比下降9.8%。

此外，哈萨克斯坦水产养殖业继续快速发展。2025年，养殖商品鱼产量达到1.33万吨，同比增长63.2%。其中，鲤科鱼类产量增幅较为明显：一种鲤科鱼产量增长3.7倍至3200吨，鲤鱼产量增长86.9%至4200吨，鳟鱼产量增长23%至2500吨。

进口方面，2026年上半年哈萨克斯坦鱼类进口量降至2.76万吨，同比下降12.8%，延续近年来总体回落趋势。

从进口品种看，哈萨克斯坦主要进口国内自然水域缺乏的海洋鱼类。今年上半年，鲱鱼进口量约4600吨，进口额770万美元；鲭鱼进口量2200吨，进口额1090万美元。

价格较高的进口鱼类主要是鲑鱼。2026年1月至6月，哈萨克斯坦共进口鲑鱼3600吨，进口额达2900万美元。