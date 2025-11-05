13:41, 05 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦原油出口量增加但收入下降31亿美元
（哈萨克国际通讯社讯）2025年前九个月，哈萨克斯坦的原油出口量同比增加220万吨，但出口收入却减少了31亿美元。
据国家收入委员会官方数据，2025年1月至9月，哈萨克斯坦出口原油5604.03万吨，出口额为296.96亿美元。其中，9月份出口量为740万吨。
尽管出口量比去年同期（2024年1—9月的5381.19万吨）多出约220万吨，但当期出口收入却从328.29亿美元降至296.96亿美元，减少约31亿美元。
今年出口的5600万吨原油中：
- 德国进口140万吨、
- 希腊370万吨、
- 西班牙200万吨、
- 意大利2200万吨、
- 中国270万吨、
- 荷兰770万吨、
- 罗马尼亚380万吨、
- 新加坡110万吨、
- 土耳其200万吨、
- 法国370万吨、
- 瑞士140万吨。
与去年同期相比，出口增长最明显的市场包括：
-
荷兰（+220万吨）、
-
罗马尼亚（+79.9万吨）、
-
西班牙（+69.8万吨）、
-
土耳其（+58.3万吨）、
-
德国（+22.1万吨）、
-
中国（+22.6万吨）。
与此同时，部分国家的进口量下降：
-
意大利（-96.5万吨）、
-
法国（-35.4万吨）、
-
希腊（-12.2万吨）、
-
新加坡（-19.9万吨）、
-
瑞士（-13.7万吨）。
专家指出，虽然出口量增加，但全球原油价格的回落导致出口收益减少。2024年油价高企，而2025年国际市场油价趋稳，使哈萨克斯坦整体出口收入下降。
目前，哈萨克斯坦政府正通过优化出口路线、扩大亚洲与欧洲市场份额以及推动深加工项目来降低对原油价格波动的依赖。
【编译：达娜】