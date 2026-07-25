托卡耶夫出席第二十二届哈俄地区间合作论坛 提出深化物流互联互通合作倡议

（哈萨克国际通讯社讯）哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统25日在俄罗斯鄂木斯克出席第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛全体会议，并与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京共同出席论坛活动。本届论坛以“构建全球物流生态系统：俄罗斯与哈萨克斯坦合作的新视野”为主题。

托卡耶夫首先感谢俄罗斯总统普京和鄂木斯克州政府长期珍藏包括其父亲科梅尔·托卡耶夫在内的伟大卫国战争老兵历史记忆。科梅尔·托卡耶夫曾作为白俄罗斯第二方面军的一员，在波兰战场负伤后赴鄂木斯克接受治疗。

托卡耶夫表示，地方间务实合作不断丰富双边合作内涵，为哈俄关系发展注入新的动力。近年来，在两国元首、政府和地方政府以及议会共同努力下，哈俄关系迈上了新的发展阶段。

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他说，2025年双边贸易额接近280亿美元，今年前五个月双边贸易同比增长约10%。俄罗斯是哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴之一。

托卡耶夫指出，过去20年来，俄罗斯累计对哈投资超过300亿美元。今年第一季度，俄罗斯对哈投资同比增长45%，前五个月投资额达到7.73亿美元。目前，超过2万家有俄罗斯资本参与的企业在哈萨克斯坦运营，哈萨克斯坦对俄罗斯投资也已超过90亿美元。

他说，两国已建立涵盖177个大型项目的工业合作项目库，总投资超过520亿美元。其中122个项目已经建成投运，创造就业岗位超过3万个。

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托卡耶夫表示，由俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）牵头的国际财团参与建设哈萨克斯坦首座核电站项目，体现了哈俄面向未来的战略合作水平。与此同时，航天合作仍是双方合作的重要方向。今年4月，“联盟-5”运载火箭首次成功发射，充分展现了两国在科技、工程和工业领域开展重大合作项目的能力。

谈及论坛主题时，托卡耶夫指出，在当前国际形势下，物流运输合作具有更加重要的战略意义。作为拥有世界最长陆地边界的邻国，哈萨克斯坦和俄罗斯肩负着推动欧亚交通物流体系发展的重要使命。

数据显示，2025年，两国铁路货运量达到9200万吨，同比增长3.5%。过去五年，经哈萨克斯坦往返中俄之间的集装箱运输量增长8倍，俄罗斯—哈萨克斯坦—中国方向累计开行突破100万个标准箱。公路货运同样保持快速增长，2025年运输量约850万吨，今年第一季度达到430万吨，同比增长两倍以上。

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托卡耶夫建议，在现有数字平台基础上启动“哈萨克斯坦—俄罗斯数字运输走廊”试点项目，通过数字化整合两国交通物流体系，进一步扩大双边贸易和货物流通规模。

他同时提到，今年5月普京总统对哈萨克斯坦进行国事访问期间，两国首次实现无人驾驶货运车辆跨境运行，标志着双方交通运输合作迈入新的技术阶段。

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在航空运输领域，托卡耶夫建议制定代号为“500+”的联合航空发展计划，逐步开通阿斯塔纳与俄罗斯边境地区人口超过50万城市之间的直航航线，同时推动跨境旅游线路建设，加强两国旅游业合作。

他说，目前俄罗斯已成为哈萨克斯坦最大的旅游客源国，其后依次为中国、印度和土耳其。哈萨克斯坦拥有丰富的自然景观和历史文化资源，对俄罗斯游客而言不存在语言和文化障碍，边境旅游的发展不仅有助于促进经济增长，也将进一步巩固两国互信和睦邻友好关系。

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托卡耶夫表示，哈俄关系建立在地方合作、工商界往来、科技文化交流以及数百万民众友谊基础之上。哈萨克斯坦始终愿同俄罗斯发展建设性的战略伙伴关系。此次哈方代表团由中央政府部门负责人、边境州州长及工商界代表组成，充分体现了双方推动各领域合作取得更多务实成果的共同意愿。

普京在致辞中高度评价两国地方合作取得的成果。他表示，在地方政府和企业共同努力下，俄哈贸易和双向投资持续增长，两国在交通物流以及经济社会各领域都拥有广阔合作空间。

普京说，只要继续保持这种协调高效的合作，两国地方合作将继续为深化俄哈全面战略伙伴关系和盟友关系、增进两国人民福祉作出重要贡献。

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论坛全体会议上，俄罗斯联邦政府副总理阿列克谢·奥韦尔丘克，哈萨克斯坦副总理兼国民经济部长赛热克·朱曼哈林，鄂木斯克州州长维塔利·霍岑科，巴甫洛达尔州州长阿赛因·拜哈诺夫，俄罗斯阿尔泰边疆区州长维克托·托缅科以及东哈萨克斯坦州州长努尔姆别特·萨克塔加诺夫分别作了发言。