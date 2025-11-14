托卡耶夫总统出席第二届农业劳动者论坛并发表讲话

托卡耶夫总统在论坛上发表重要讲话，首先向全体农业劳动者致以专业节日问候。

他表示：“我首先要祝所有农业劳动者专业节日快乐。这确实是真正劳动者的节日。农民、畜牧专家、农场主都在为国家繁荣作出巨大贡献。我衷心感谢你们的辛勤付出。”

国家元首强调，农业是国家经济战略性支柱领域，此次论坛汇聚各地优秀专家，可视为全国性盛会，要求认真审视与会者提出的意见建议。

创纪录丰收与农产总值的大跃进

总统在发言中指出，农业始终置于国家关注焦点。作为总统，他特别重视该领域快速发展。

“民众有句谚语‘种粮则国饱’，并非空谈。去年我们收获创十年纪录的丰收。今年秋收同样喜人，农民收获2700万吨粮食。各地区均有贡献，其中阿克莫拉州以750万吨位居首位。我于9月专程视察该州收割进展。”

国家元首透露，过去十年农业总产值增长超过2.5倍，从3.3万亿坚戈增至8.3万亿坚戈。到2030年需再翻番，这完全可行。目前全国37%人口（750万人）居住农村，农村是民族根基。农业发展关乎全国乡村与整体进步，近年来已实施大规模改革。

今年前10个月经济增长6.4%，农业固定资产投资增长超20%，达7900亿坚戈。劳动生产率三年内提升37.3%。哈萨克斯坦在全球粮食安全指数中排第32位，虽属佳绩，但潜力远未尽释。国家牧场面积全球第六、耕地第八，关键在于高效利用。

畜牧优先：全面挖掘潜力

总统在发言中表示，已在种植业取得成效，现需聚焦畜牧业。

“广阔草原全年适宜放牧，必须善加利用。国家提供支持，包括牧场供水、育肥场建设及良种引进补贴。去年拨款超600亿坚戈，并推出优惠信贷。”

国家元首在国情咨文中指示制定畜牧业支持计划，目标倍增畜群，提升哈萨克斯坦作为国际肉类供应大国的地位。为此需营造有利条件，推动肉畜全产业链周期，优化轮牧利用。

兽医领域亟待加强。需改善物质技术保障、兽医工作条件，并激励专业人才。基础设施强化工作须高效推进。

高新技术推动土地和水资源分配

土地问题备受关注。总统指出，民众应受益于土地。他多年前指示收回非法占用及闲置土地。2022年起已归还超1400万公顷农地。须分配给有能力、有意愿的公民，但进展缓慢。国情咨文中要求明年中前全部投入永久循环。地方计划不得纸上谈兵，严防闲置。

国家元首强调，畜牧支持计划中，牧场须优先分配乡村居民及有明确规划的投资者。土地抵押价值过低问题突出，地籍评估体系脱离市场现实，政府须修订方法。

土地关系障碍阻碍现代农场建设。总统指示政府明年底前完成统一数字土地资源地图。主管部门须一周内报告进展。土地分配须电子竞标。获地者首要义务是高效利用。需修订土地监测方法，现数据不全，妨碍监管与收回。分配信息须公开透明。

农用水库占全国60%。总统在发言中指出，农业节水直接影响整体水生态稳定。已引入现代节水技术，减少高耗水作物面积。专家预测，三年内节水技术覆盖至少100万公顷。

国家元首要求加速水基础设施现代化，通过数字化与全程监管。水利现代化须与农业发展计划联动。部门间规划须协调，避免各自为政。每坚戈投资须有回报。资金优先投向积极采用现代节水技术的地区。区域农业生产计划须纳入国家水资源管理总体规划。

强劲的金融支持和持续数字化转型

总统在发言中表示，今年农业优惠信贷规模历史首破1万亿坚戈，较五年前增长10倍。引入担保机制，“达穆”基金为1300笔贷款提供担保，惠及中小农场主。

国家元首指出，国产机械优惠租赁启动，四年前90%农机老化，现降至70%。需与企业合作持续推进。目前90%采购机械为本土生产，10家工厂组装19种机型，包括全球知名品牌。

“访美期间，我签署与John Deere价值25亿美元战略协议，五年内本土生产近3000台现代设备。”托卡耶夫说。

农业数字化至关重要。总统在发言中强调，国情咨文将大规模数字化与人工智能列为首要任务。新技术可大幅降本增效。需建数字化系统管理国家小麦储备，包括现代化粮仓与电子收发账目。私营粮仓融资须以此为必备条件。

国家元首指出，许多农场已采用智能农场、农业无人机、卫星技术与AI，但全国系统变革尚早。需从孤立智能方案转向全面数字化农业。各农场应积极应用。国家支持优先给引入创新包括AI的企业。

优化行业信息系统，现缺乏互联，常基于错误统计决策。全国农业普查须反映真实情况，作为数字化基础。政府与战略规划和改革署合作，整合行业系统并持续监测数据质量。在电子农工综合体平台基础上，建立统一农业数据架构，实现综合管理。

加速外资引入 推动出口拓展

国家元首要求优先发展深加工。目前多限于原料出口。2023年加工品占比仅35%，今年达50%，明年须达70%。加速吸引外资，已审阅多个项目，但不得停滞。

总统在发言中指出，实施农工综合体重点投资项目，关键吸引私人尤其是高科技外资。政府编制超200个项目清单，总值约4万亿坚戈（三年内），覆盖12方向。中央与地方须全力支持，精心规划实施。

哈萨克斯坦粮食出口位列全球前十，面粉出口领先。总统指出，粮食除传统市场，已进入欧洲、东南亚、北非多个国家。油料作物与植物油出口增长。去年羊肉出口近1.8万吨，进入全球前十。但潜力更大。

国家元首表示，农工综合体出口超50亿美元，200多种产品销往70国。全球对有机食品需求上升，若策略得当，“Qazaq Organicfood”品牌可在国际市场占有一席之地。已确立有机产品标准，需持续系统推进。行业机构与使馆负责广泛宣传。

专家预测，未来十年全球肉类需求或增至2.33亿吨。总统指出，哈萨克斯坦可成为主要出口国，优先供应亚洲。羊肉出口位居全球前列，但牧场充足，需创造条件充分释放潜力。

国家元首指示制定农业出口发展计划，涵盖物流、动植物检疫标准及营销策略。海湾国家有意全年进口哈肉类，但航空运输协调与监管不足，企业往往自谋出路。需将阿斯塔纳、阿拉木图等六大机场打造成区域物流枢纽，利用特区优势，实现农产品对外部连续供应。政府须全面研究此议题。

正视人才短缺 强调企业责任

近期农产品生产者频报劳动力不足，尤其在播种、收割、扩产或新建阶段。总统指出，部分通过邻国劳工迁入缓解，农场主要求扩大配额，可酌情满足。

国家元首表示，这一矛盾耐人寻味：一方称乡村无业，一方抱怨缺工。事实是岗位存在，但从业者不足，必须承认。

总统在发言中重申：“农业发展首先应惠及乡村。”

国家推出多项乡村振兴项目，从基础设施到引才，覆盖广泛。2019年起实施“乡村—民族摇篮”项目，投入超7000亿坚戈，惠及逾2500个定居点。“乡村信托”计划下成立超600个联合体。

国家元首指出，政府今年通过区域发展专项概念，扩大区长权限，可自主制定并执行发展计划。区长应与大企业签约，助合作社产品销售。吸引私人投资乡村至关重要。成功企业家应为家乡繁荣出资出力，若如此，许多定居点将焕发活力。

“勤劳、有志公民正以汗水倍增国家财富，为未来贡献力量。需为这些真挚爱国者创造条件并予以激励，国家绝不忽视此项工作。”托卡耶夫总统说。

论坛期间，托卡耶夫总统还向一篇优秀的农业领域从业人员予以了表彰和授勋。

