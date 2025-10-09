哈萨克斯坦总统出席第二届“中亚-俄罗斯”峰会

托卡耶夫感谢塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙的热情接待和峰会的高规格组织，并感谢俄罗斯总统普京为加强中亚与俄罗斯真诚友好合作和战略伙伴关系所作的重大贡献。

- 中亚是一个具有快速发展潜力的地区。它在全球进程中当前和未来都发挥着重要作用。世界各国都承认这一点。如今对类似会谈日益增长的兴趣就是可以明证这一点。无论从历史、政治、经济还是人文角度来看，俄罗斯对哈萨克斯坦都具有特殊的意义。我们仅举一个事实：我们两国之间有着世界上最长的边界线，长达7591公里。尽管地缘政治空前动荡，世界经济也不稳定，但俄罗斯仍被视为哈萨克斯坦的战略伙伴和盟友。未来，俄罗斯仍将如此。令人鼓舞的是，近年来，中亚地区局势正朝着政治合作、经济一体化、文化和精神统一的方向发展。这一积极趋势将不可逆转，只会增强我们地区作为俄罗斯的有前途、有权威的合作伙伴的地位。-他说。

国家元首指出，三年前在阿斯塔纳举行的首届“中亚-俄罗斯”峰会是多边一体化富有成果的开端。

- 今天的会晤旨在为我们与俄罗斯的长期多边关系注入新的动力。加强中亚地区的稳定对于更成功地发展多方面合作至关重要。我认为，这就是这种伙伴关系的主要任务。-托卡耶夫说。

讲话中，总统谈及了他对中亚地区与俄罗斯双边和多边合作若干热点领域的看法，并强调发展贸易和产业关系是首要任务。

- 在首次峰会上，我们一致同意致力于构建新型经济合作模式。今天即将通过的《联合行动计划》包含50多项措施。这是一份非常宝贵的文件。因此，必须尽一切努力及时落实。中亚国家与俄罗斯的贸易额占所有贸易额的三分之一。根据去年的数据，这一数字增长了20%，超过500亿美元。其中超过一半的贸易额来自哈萨克斯坦与俄罗斯之间的贸易。去年，俄罗斯对哈投资额达280亿美元。俄罗斯已成为哈萨克斯坦经济最大的投资国之一，投资额超过260亿美元。仅去年一年，来自俄罗斯的直接投资就增长了33%，超过40亿美元。这得益于两国产业合作的快速发展。目前，两国已实施114个投资项目，总投资额达210亿美元。目前，正在推进的项目有33个，投资额超过45亿美元。-他说。

托卡耶夫表示，双方支持消除贸易壁垒，振兴相互贸易，扩大贸易术语。

- 建立边境贸易区、定期举办边境地区论坛、商务论坛、展览会和博览会，以及开发电子交易平台将有助于解决这些问题。目前，中亚地区正在开始建立联合贸易工业区和工业中心。这些平台将为生产本地化、全价值链合作以及保障运输稳定创造条件。俄罗斯企业参与这些项目将有助于俄罗斯商品在包括哈萨克斯坦在内的我们市场长期流通。-总统说。

国家元首表示，农业领域有很多合作机会。

- 目前已取得积极成果。但如果注重联合实施创新，就能取得巨大成功。这包括创建农业科技初创企业、广泛应用精准土地管理技术、开发现代农业物流平台以及建立人工智能能力中心。俄罗斯是世界上最大的粮食生产和运输国之一。哈萨克斯坦在这一领域也处于世界领先地位。鉴于我们在该领域的巨大潜力，我们建议考虑建立联合粮食深加工集群项目。这将使我们不仅能够生产小麦和面粉，还能生产高附加值产品。我们不应在国外市场上相互竞争，而应以将农工综合体转型为高科技产业的战略愿景为基础。总而言之，中亚国家的潜力与俄罗斯的经济实力的协同作用将丰富我们多方面伙伴关系的内容。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统指出，加强运输和物流领域是重要方向之一。

- 与俄罗斯的战略合作对我国至关重要。哈萨克斯坦地理位置优越，作为欧亚交通运输和物流网络的核心，能够稳定地连接东西南北。俄罗斯是该地区通往世界市场的主要门户。因此，与俄罗斯在交通运输和物流领域的战略合作尤为重要。11条国际运输走廊途经哈萨克斯坦，包括5条铁路和6条公路。亚欧陆路货运量的85%都来自哈萨克斯坦。过去15年来，哈萨克斯坦已投资超过350亿美元用于铁路的全面现代化改造。因此，货运量稳步增长。过去三年，从俄罗斯经哈萨克斯坦到中亚的铁路货运量增长了26%，超过3000万吨。与此同时，反向过境货运量增长了约50%。与此同时，从俄罗斯经我国运往中国的货物量增长了三倍，达到500万吨。-他说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦政府将与俄罗斯和中亚各国政府一道，继续积极致力于在该地区乃至整个欧亚地区建设现代化、安全、可持续的交通和物流基础设施。他同时还表示，计划到2030年，新建铁路5000多公里，修复公路1.1万公里。

- 我们正在采取切实措施，提升西欧-中国西部公路走廊的通行能力。到2030年，从克孜勒奥尔达到俄罗斯边境的路段将改建为四车道公路。我们正与俄罗斯和土库曼斯坦的合作伙伴共同开发南-北国际运输走廊的东支线。目前，我们看到这条路线的交通量显著增长。我们计划到2027年将这条公路的通行能力翻一番。根据去年的统计数据，这条公路的货运量约为250万吨。启动一项为南-北走廊东支线提供投资和基础设施的联合计划，将有助于充分释放该路线的潜力并吸引必要的资金。我们可以让国际金融机构、开发银行和投资基金参与这一倡议。特别是，两国相关部门可以在我11月12日访问莫斯科之前讨论这个问题。通过阿富汗建设通往南亚市场的运输走廊项目也前景广阔。为了共同努力，紧急解决这些问题，我建议在南-北走廊框架内成立一个欧亚方向发展委员会。该委员会可由我们两国交通部门负责人担任主席，成员可以包括专家、专家和企业家。-总统说。

哈萨克斯坦总统高度评价了能源领域一体化的潜力。

- 得益于俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦三国天然气联盟的成立，该地区正在形成一个新的能源体系。这将为当地居民和工业提供可靠的天然气燃料。我想特别强调里海管道联盟的重要性。去年，约有6300万吨哈萨克斯坦石油通过该管道输送。亲爱的弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇，感谢您对这个问题的深刻理解，并采取了切实的措施。与此同时，我们注意到东线也日益重要。哈萨克斯坦在俄罗斯向中国输送石油方面发挥着重要作用。每年通过我国输送的石油多达1000万吨。然而，去年的石油运输量超过了这个数字。鉴于过境费率的增长，我们有机会增加石油运输量。几天前，哈萨克斯坦和俄罗斯在圣彼得堡签署了一份关于天然气领域合作的重要文件。-托卡耶夫说。

国家元首指出，近年来，哈俄在核能领域的合作势头强劲。俄罗斯原子能公司参与建设哈萨克斯坦首座核电站，将使两国战略伙伴关系迈上新台阶。

- 核工业一体化可以为一系列相关产业的发展奠定坚实的基础。这对我们至关重要。我们提议在哈萨克斯坦建立一个核燃料循环和放射性废物管理领域的区域主管委员会。加强现代化研究基础和合格人才培养体系是当务之急。我们已朝着这个方向迈出了重要的第一步。莫斯科工程物理学院国立核能研究大学的分校已在阿拉木图成立。我们计划让两国的研究机构参与这项工作，并进一步推进。我最近主持了科学委员会会议。会议表明，双方存在合作潜力，可以加以利用。-他说。

托卡耶夫强调，通过引入人工智能技术实现数字化转型已成为当务之急。他还指出，哈萨克斯坦正在全面开展这一领域的工作。

- 近期，国际人工智能中心在阿斯塔纳正式成立。该中心旨在打造统一的国内发展生态系统，与包括俄罗斯企业在内的全球企业建立合作伙伴关系。此外，一台国家超级计算机也已投入使用，并已下达第二台超级计算机投入运行的任务。一项涵盖40多万名学生的特别国家计划正在实施。一所人工智能研究型大学的筹建工作也已启动。我们愿意交流经验、开展相互实习、参与研究项目以及其他联合项目。我们尤其希望与俄罗斯建立长期且富有成效的合作关系，因为俄罗斯是世界科技和工业创新领域的领先者之一。我们也将此视为双边合作的优先领域。-总统说。

哈萨克斯坦总统指出，中亚地区各国正面临前所未有的环境挑战。为了克服这些挑战，必须在政府和各部门领导层面采取系统性措施。

- 为此，我们提议成立俄罗斯与中亚国家环境问题部长级理事会。应特别关注跨境河流和里海的状况。实施“里海水资源保护国家间计划”将有助于解决这一复杂问题。目前的水资源安全状况也令人担忧。我们建议制定并实施一项联合太空监测计划，利用人造卫星监测水资源和农田状况，并预测紧急情况。-他说。

总统认为，俄罗斯与中亚国家应特别重视发展多方面的文化和人文关系。他同时还提议，在哈萨克斯坦举办首届“中亚-俄罗斯”校长论坛。

托卡耶夫总统表示，发展高等教育领域的合作尤为重要。目前，哈萨克斯坦已有60所大学与俄罗斯50所高校建立了合作关系。超过6万名哈萨克斯坦学生在俄罗斯学习。

Фото: Ақорда

国家元首表示，保障安全是最重要的问题之一。当前国际形势复杂多变。

- 在相互尊重和信任的基础上继续合作，将使我们能够克服所有挑战。提高打击恐怖主义和极端主义的有效性是哈萨克斯坦的一项重要任务。非法贩运毒品，包括合成毒品，令人担忧。为防止这一威胁，主管部门应采取联合行动，并加强专门政府间机构的支持，特别是中亚地区信息协调中心、上合组织禁毒中心等。我认为有必要继续在“中亚-俄罗斯”框架下开展安理会秘书联合工作。采取措施确保网络安全并打击利用人工智能的网络犯罪至关重要。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，阿富汗局势仍然是加强地区安全的重要组成部分。他同时强调，应继续协调努力，使阿富汗融入地区经济进程。

- 与此同时，联合国阿富汗支助团也发挥了作用。我们建议联合国秘书长任命一位能力强、经验丰富的人选担任该团团长，且不受“包容性”和“性别平等”原则的约束。此前的任命在所有与阿富汗相关的案例中均被证明无效。我们希望最近成立的联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心能够有助于解决这一问题。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统在讲话最后表示，他相信杜尚别峰会的成果将为俄罗斯和中亚国家的稳定与繁荣开辟区域合作的新时代。

会上，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫发表了讲话。

【编译：小穆】