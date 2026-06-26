总统出席第十二届“勇气”国际军事爱国青年集会：国家未来掌握在爱国青年手中

今年的“勇气-2026”集会设置了军事体育、智力竞赛、创意展示和军事应用体育等多个项目，共吸引来自哈萨克斯坦多个地区以及阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦等国的50余支代表队参赛。

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托卡耶夫表示，“勇气”国际军事爱国青年集会是锤炼青年意志、培养爱国主义精神的重要平台。他向所有参赛青年表示感谢，并指出，本届活动举行之际，哈萨克斯坦正处于一个具有特殊意义的历史时期。

“今年3月，哈萨克斯坦通过了新《宪法》。这是决定国家未来、直接关系民族命运的历史性事件。凝聚全体人民共同理想和追求的根本大法，首先是为了年轻一代的福祉而制定的。任何国家的未来都掌握在像你们这样爱国、博学、勤奋、富有创造力和勇于担当的青年手中。提升哈萨克斯坦国际声誉、推动国家不断前进的，也正是充满激情的青年一代。我对你们寄予厚望。”总统说。

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托卡耶夫提醒，自7月1日起，哈萨克斯坦新《宪法》将正式生效，国家也将由此迈入全新的发展阶段。他表示，新《宪法》为国家和社会各项制度的现代化奠定了基础。

“哈萨克斯坦已经走上以高质量科学发展和技术进步实现繁荣的道路。但如果全社会不能凝聚共识、团结一致，即使经过深思熟虑的国家规划也只能停留在纸面上。致力于忠诚服务祖国——哈萨克斯坦共和国的爱国青年，将成为建设国家的中坚力量。新《宪法》的根本意义也正在于此，它是真正爱国者和建设力量围绕国家战略目标和改革议程团结起来的坚实基础。”总统表示。

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谈及爱国主义和国防建设时，托卡耶夫指出，真正的爱国主义意味着以实际行动支持国家的政策和发展战略，为国家繁荣作出贡献，并勇于承担对祖国命运的责任。

“在这些神圣责任中，保卫祖国是特殊而崇高的使命。服兵役不仅是公民身份的象征，也是宪法赋予每位公民的神圣义务。我们正在持续推进武装力量现代化建设，积极将数字技术、人工智能以及先进训练标准引入军队和军事教育体系。这是时代发展的要求。面对复杂多变的挑战，我们必须始终保持充分准备。”他说。

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托卡耶夫表示，国家当前的重要任务是建立培养高素质职业军人的有效体系，使军人成为全面发展、能够为社会各领域作出贡献的榜样。他特别提到，以乔坎·瓦利哈诺夫命名的军事学院就是这一工作的成功典范。今年恰逢该校建校30周年，30年来，学院已培养4500余名高素质军士人才，其独特经验获得国际社会高度评价。

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总统强调，哈萨克斯坦高度重视青年全面发展，并将培养真正理解和认同国家核心价值观的年轻一代视为战略任务。

“这些价值观包括独立与主权、国家领土完整、公民合法权利和自由，以及建设公正、法治和先进国家的目标。军队应当成为培养真正爱国者的重要乃至最重要的学校。正因如此，我支持按照‘诚信公民——军人——祖国保卫者’理念更新军事传统。今后，征兵、宣誓和退役等重要环节将按照国家礼宾规范，以全新形式和隆重仪式举行。”总统说。

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托卡耶夫指出，当前世界战火频仍、军事冲突加剧、国家间制裁不断，国际形势越来越难以预测。在这样的背景下，对国家未来漠不关心可能会带来严重后果。

总统还特别提到“青年军人”（Жас сарбаз）运动的重要作用。目前，该组织已汇聚超过28万名中小学生和大学生，许多接受军事爱国教育的青年未来都将投身军队、执法机关和国家安全系统。

“作为国家元首，我完全支持青年人的这一志向。你们之中已经有人取得了令人瞩目的成就，并成为同龄人和后来者学习的榜样。”托卡耶夫说。

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总统同时感谢来自俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和阿塞拜疆的青年代表积极参与“勇气”国际军事爱国青年集会。他表示，十余年来，“勇气”项目已发展成为真正的爱国主义学校，将数千名青年男女团结在同一面旗帜下。

“在这里，青年们学会公平竞争、严格纪律、互帮互助和团队协作。比赛不仅考验体能和毅力，也锻炼智慧、创造力和应变能力。因此，‘勇气’集会最重要的使命，就是为武装力量培养兼具专业素养和智力水平的青年精英。这样的活动还能够加强国际合作，增进各国人民之间的友谊、团结和相互理解。”总统说。

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最后，托卡耶夫向活动闭幕表示祝贺，并引用传奇指挥官包尔詹·莫穆什吾勒的名言“英雄气概是民族的品质”，勉励青年们追求知识、关爱社会、勇于担当，成为忠于誓言、关心国家、意志坚定的祖国保卫者。

他说，相信此次活动期间，青年们所展现出的友谊、相互尊重、团结协作和坚定凝聚力，将进一步巩固各国之间的合作与互信。他祝愿每一位青年军人前程似锦，并祝福祖国哈萨克斯坦天空晴朗、未来光明。

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