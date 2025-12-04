中文
    哈萨克斯坦恢复牛肉出口：对外出口许可正式生效

    哈萨克国际通讯社讯）自今年12月3日起，哈萨克斯坦正式恢复向第三国及欧亚经济联盟（EAEU）国家出口牛肉，并开始实施新的配额分配规则。该措施有效期至2025年12月31日。

    сиыр
    Фото: pexels

    据农业部发布的消息，牛肉出口的年度数量上限被设定为13,000吨。

    单个企业能够获得的出口配额将根据其自有育肥场的规模确定，具体如下：

    • 育肥场规模 5,000 头起：可获得 1,000 吨 配额；

    • 育肥场规模 10,000 头起：可获得 2,000 吨 配额；

    • 育肥场规模 15,000 头起：可获得 3,000 吨 配额；

    • 育肥场规模 20,000 头起：可获得 4,000 吨 配额。

    配额仅适用于使用企业自有育肥场牛只加工所得的牛肉。

    配额将分配给符合要求的自然人或法人（包括出口公司），基本条件包括：

    1. 拥有注册的肉类加工厂；

    2. 拥有单次饲养能力不少于 5,000 头的注册育肥场，其中：

      • 牛龄不少于12个月；

      • 所有牛只须在农业动物识别数据库中注册；

      • 育肥时间不少于4个月；

      • 牛只必须具备 RFID 无线识别耳标。
        配额计算时，单头牛的平均活重按 200 公斤 计入；

    3. 拥有对外贸易合同。

    农业部指出，配额将在 “电子许可（E-license）”门户网站 上分配，并将按照《对实施数量限制（配额）的商品进行出口或进口时签发许可证的规则》自动与出口许可证关联。

    许可证持有人须在许可证到期后 15个日历日内，向主管部门提交出口执行情况报告。该报告格式依据欧亚经济委员会理事会于2023年11月24日第125号决议所批准的相关规定。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 农业 畜牧业
