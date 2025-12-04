12:11, 04 12月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦恢复牛肉出口：对外出口许可正式生效
（哈萨克国际通讯社讯）自今年12月3日起，哈萨克斯坦正式恢复向第三国及欧亚经济联盟（EAEU）国家出口牛肉，并开始实施新的配额分配规则。该措施有效期至2025年12月31日。
据农业部发布的消息，牛肉出口的年度数量上限被设定为13,000吨。
单个企业能够获得的出口配额将根据其自有育肥场的规模确定，具体如下：
-
育肥场规模 5,000 头起：可获得 1,000 吨 配额；
-
育肥场规模 10,000 头起：可获得 2,000 吨 配额；
-
育肥场规模 15,000 头起：可获得 3,000 吨 配额；
-
育肥场规模 20,000 头起：可获得 4,000 吨 配额。
配额仅适用于使用企业自有育肥场牛只加工所得的牛肉。
配额将分配给符合要求的自然人或法人（包括出口公司），基本条件包括：
-
拥有注册的肉类加工厂；
-
拥有单次饲养能力不少于 5,000 头的注册育肥场，其中：
-
牛龄不少于12个月；
-
所有牛只须在农业动物识别数据库中注册；
-
育肥时间不少于4个月；
-
牛只必须具备 RFID 无线识别耳标。
配额计算时，单头牛的平均活重按 200 公斤 计入；
-
-
拥有对外贸易合同。
农业部指出，配额将在 “电子许可（E-license）”门户网站 上分配，并将按照《对实施数量限制（配额）的商品进行出口或进口时签发许可证的规则》自动与出口许可证关联。
许可证持有人须在许可证到期后 15个日历日内，向主管部门提交出口执行情况报告。该报告格式依据欧亚经济委员会理事会于2023年11月24日第125号决议所批准的相关规定。
【编译：达娜】