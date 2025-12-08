14:17, 08 12月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦出席多哈论坛：持续为国际合作贡献力量
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部副部长阿里别克·巴卡耶夫于12月6日至7日在卡塔尔出席了2025年多哈论坛。本届论坛汇聚了来自162个国家的逾5000名代表，包括多国元首和政府首脑、部长、国际组织负责人、学术界、商界及非政府组织代表，是全球最具影响力的国际对话平台之一。
本届论坛以“行动中的公正：从承诺到进展”为主题，围绕如何通过外交、可持续发展与包容性治理推进全球公平展开讨论。与会者重点探讨了国际体系转型、多边合作在新危机时代中的作用，以及强化国家责任机制等议题。
在论坛框架内，由阿斯塔纳国际论坛（AIF）举办的题为“搭建桥梁的中等力量国家：重塑全球合作”的特别会议顺利举行。会议讨论了中等国家在全球外交中的建设性作用，以及在化解国际紧张局势中推动协调与合作的方式。
会期间，阿里别克·巴卡耶夫与卡塔尔外交部秘书长艾哈迈德·阿勒哈马迪举行双边会谈，重点讨论了哈卡两国在政治、经贸及人文领域的合作议题。双方强调，两国关系正在各层面保持积极发展势头，这得益于两国元首之间的战略对话与政治互信。同时，双方一致认为应切实落实领导人达成的共识，并继续推动双边战略伙伴关系迈向更高水平。
阿里别克·巴卡耶夫还会见了西班牙外交国务秘书迭戈·马丁内斯。双方就政治合作、经贸往来及人文交流等重点议题交换意见。马丁内斯确认将于近期访哈，并表示愿进一步深化两国关系。
此外，副部长还在论坛期间与多家国际组织代表及多国与会代表进行了非正式交流，就哈萨克斯坦的多元外交方针、区域安全局势，以及全球挑战背景下的合作应对进行了讨论。这些互动展示了哈萨克斯坦在推动国际对话与全球倡议中的积极姿态与建设性贡献。
【编译：达娜】