托卡耶夫总统出席卢克石油公司在哈萨克斯坦运营30周年庆典活动

首先，托卡耶夫总统祝贺卢克石油公司在哈萨克斯坦成功运营30年。

- 卢克石油是我国一家声誉卓著、运营成功的公司。可以说，这家于1995年首次进入哈萨克斯坦的公司在哈萨克斯坦享有盛誉。这无疑是辛勤工作和高度责任感的成果。此外，卢克石油还为加强哈萨克斯坦与俄罗斯的伙伴关系做出了重要贡献。该企业增强了我们两国的经济潜力，并增进了我们的友好关系。回顾历史，卢克石油公司在哈萨克斯坦的业务始于库姆科尔项目。在过去的30年里，该公司一直卓有成效地开展工作，并取得了巨大的成功。卢克石油公司在哈萨克斯坦的石油和天然气行业投资超过120亿美元，生产了9400万吨石油和600亿立方米天然气。该公司在社会项目和慈善事业上投入了约3亿美元。-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

哈萨克斯坦总统指出，在这些指标框架内，已创造了数千个就业岗位，引进了先进技术，并为各地区的社会经济发展做出了重大贡献。公司参与的田吉兹油田未来扩建项目已顺利完工。这是全球石油和天然气行业最大的项目之一。

- 在里海大陆架，卢克石油公司与哈萨克斯坦国家石油公司合作，已开始实施“卡拉姆卡斯-田吉兹”和“哈扎尔”等前景看好的项目。这些项目都具有战略意义。计划直接投资超过60亿美元，并为油田开发创造2000多个新的就业岗位。为了增加哈萨克斯坦在该项目中的份额，曼格斯套州的造船和修船业已参与海上石油生产平台的建设。该公司在卡拉恰干纳克油田的运营持续顺利。此外，卢克石油公司目前正在参与里海管道联盟的建设。这对我国也具有重要意义。通过这条具有战略意义的管道，哈萨克斯坦的石油被输送到数十个国家。这增强了我国在全球能源市场上的地位。-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

国家元首称，2019年在阿拉木图州启动的润滑油工厂是双方合作史上的重要里程碑。这是哈萨克斯坦第一家生产符合国际高标准的润滑油的企业。

- 我尤其要强调的是，卢克石油公司高度的社会责任感及其在慈善领域的支持。我很高兴看到公司特别重视人才培养。数千名在大型油气设施工作的哈萨克斯坦人接受了新的教育，提高了他们的技能，并掌握了现代技术。他们的专业精神、勤奋和敬业精神是哈萨克斯坦的骄傲，也是我们未来成功的保障。总而言之，三十年来，哈萨克斯坦和卢克石油公司顺利地走上了建设性合作的道路。-他说。

托卡耶夫指出，石油和天然气行业在哈萨克斯坦经济中发挥着重要作用。未来的任务是进一步开采现有油田。

- 大规模地质勘探、原材料深加工项目启动、数字化和人工智能技术的引进，以及对人才和社会领域的投资也至关重要。我相信卢克石油公司将全力支持这些优先事项，未来我们将在战略合作发展中取得新的成功。我要感谢公司所有为国家繁荣做出贡献的员工。-总统说。

据此前报道，托卡耶夫总统14日会见了卢克石油公司（Lukoil）股东瓦吉特·阿列克佩罗夫。

【编译：小穆】