别克帖诺夫出席突厥国家组织政府首脑会议

工作访问框架下，哈萨克斯坦总理与突厥国家组织成员国政府首脑一同会见阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。

会谈中，与会者就贸易和经济合作，以及联合项目实施等问题进行了讨论。

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别克帖诺夫转达了哈萨克斯坦总统托卡耶夫的问候和致意，并强调了进一步加强两国合作的重要性。哈萨克斯坦政府优先发展在工业、交通运输、农业、能源、数字化和人工智能等领域的伙伴关系。

突厥国家组织第二次政府首脑和副总统会议由阿塞拜疆总理阿里·阿萨多夫、吉尔吉斯斯坦政府内阁主席兼总统办公厅主任阿德勒别克·哈斯玛利耶夫、土耳其副总统杰夫德特·耶尔马兹、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·乌米拉利耶夫，以及观察员出席。

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会议就组织成员任务的执行进展情况，应对区域和全球挑战的互动问题、扩大贸易、经济和投资联系、发展交通基础设施、推进“中部走廊”数字化一体化以及加强能源安全等议题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统指出了突厥国家组织在加强经济合作方面发挥的重要作用。他援引哈萨克斯坦总统托卡耶夫的话说，该组织的创始人将突厥语国家一体化视为一个长期、务实且以经济为导向的过程。

根据2025年的预测，哈萨克斯坦与突厥国家组织成员国之间的双边贸易额达到129亿美元。哈萨克斯坦有意进一步发展与突厥国家组织成员国的贸易、经济和投资关系，并有效利用这些机遇。

会议指出，有必要加强突厥国家工商会联盟，并使其与突厥投资基金紧密对接。这将有助于改善该组织各经济机构之间的互动。

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哈萨克斯坦计划加快批准在比什凯克举行的第十一届世贸组织峰会上签署的《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。此外，突厥国家区域计量组织（TURKMET）也应尽快成立并全面投入运作。

为了支持商业发展，图兰经济特区在突厥斯坦市设立。哈萨克斯坦确认，愿与突厥国家组织成员国共同参与，在该特区内发展新的联合生产和技术集群。

会议特别重视交通运输领域的合作，并计划于今年签署哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的政府间协议，以提升中部走廊的地位。

会议指出，鉴于赞格祖尔走廊的开通，有必要发展跨里海国际运输路线。此外，哈萨克斯坦总统提议建立的跨里海交通管理机构数字监测中心将进一步推动中部走廊的发展。会议提议成立一个专门工作组来落实这一倡议。

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别克帖诺夫指出，需要采取环境解决方案并加强跨境能源基础设施建设。哈萨克斯坦政府根据国家元首的指示，正在完成建立能源效率最佳实践委员会的工作，并制定中亚地区高效利用水资源的联合方案。

哈萨克斯坦也正积极推动在联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）框架内建立一个数字解决方案中心。

会议结束时，与会者通过了一份联合声明。该文件表示支持阿塞拜疆在其担任突厥国家组织轮值主席国期间所做的工作，并支持在优先领域发展务实合作。

【编译：小穆】