    19:13, 18 9月 2025 | GMT +5

    别克帖诺夫出席突厥国家组织政府首脑会议 强调区域一体化与创新合作

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，9月18日，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在吉尔吉斯斯坦比什凯克出席了吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫与突厥国家组织成员国代表团团长的集体会见，以及突厥国家组织成员国政府首脑会议。

    在与吉尔吉斯斯坦总统的会见中，各方重点讨论了区域一体化、经贸关系发展及过境潜力的有效利用等议题。

    出席政府首脑会议的还有吉尔吉斯斯坦部长内阁主席兼总统办公厅主任阿德尔别克·卡西马利耶夫、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、阿塞拜疆总理阿里·阿萨多夫、土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹以及突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫。

    与会者就经济、贸易、投资、交通、数字化、能源和农业等领域的合作交换了意见，并探讨了完善组织框架内多边合作机制的途径。

    别克帖诺夫在发言中指出，各国元首的建设性政策为系统推进突厥国家组织的战略举措创造了条件。

    —突厥国家组织在极短时间内已发展成为一个具有影响力的机构，并不断提升其在国际舞台上的地位。我坚信，今天会议的成果将为成员国间的兄弟情谊和伙伴关系注入新的动力，惠及我们各国人民。-他说。

    会议强调了突厥国家工商会联盟、突厥投资基金、协调委员会和绿色金融理事会等平台的重要作用。

    各方特别关注加强交通物流联系、推进海关程序数字化，以及对港口和铁路（包括跨里海国际交通线路）基础设施进行现代化改造。

    此外，会议还讨论了在科学研究和实验设计领域深化合作，并探讨在人工智能与网络安全等方向建立联合研究中心的可能性。

    【编译：阿遥】

     

