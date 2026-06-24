托卡耶夫出席“哈萨克斯坦—欧盟”圆桌会议

托卡耶夫总统在致辞中指出，哈欧关系已经具备真正的战略性质。

—如今，欧盟是我国最大的贸易和投资伙伴，在哈萨克斯坦吸引的外国直接投资中，欧盟占比接近一半。仅去年一年，双边贸易额就超过450亿美元。这一成就已获得国际认可。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）最新发布的全球投资报告，哈萨克斯坦吸引外国直接投资规模位居中亚首位，并在后苏联地区及内陆发展中国家中保持领先。目前，约有4000家欧洲企业在哈萨克斯坦成功开展业务。其中许多企业，特别是空客、波尔法玛、液化空气、斯柯达和阿尔斯通等公司，已成为我们长期可靠的合作伙伴。与此同时，我们也热烈欢迎新一代欧洲投资者的到来。罗卡集团、爱特思、马士基、德沃尔夫以及达门造船集团等知名企业均已进入哈萨克斯坦市场，-托卡耶夫总统说。

国家元首表示，在此次访问期间，双方将签署总额超过120亿美元的商业协议。托卡耶夫认为，这表明哈萨克斯坦与欧盟之间的伙伴关系已经从理念层面的探讨转向务实合作。

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托卡耶夫全面介绍了哈萨克斯坦近年来取得的经济成就，以及支撑这些成果的一系列系统性改革。

—哈萨克斯坦经济展现出较强韧性，并保持快速增长。去年，我国经济增速达到6.5%，是国际货币基金组织预测全球平均增速的两倍。国内生产总值超过3050亿美元，人均GDP达到1.5万美元。根据国际货币基金组织预测，今年我国GDP总量有望达到3600亿美元。目前，中小企业占我国经济总量近40%，贡献了约70%的固定资产投资。这些成果得益于一系列综合且系统的改革。哈萨克斯坦正在推进大规模政治和经济现代化进程，致力于建设开放、竞争且对投资者友好的经济体系。我们加强了民主制度建设，完善了制衡机制，确立了法治原则，并扩大了人权保障范围。“法律与秩序”已成为国家治理的重要原则。近期举行的全民公投也为建立现代化投资保护制度奠定了基础。国家数字投资平台已按照“单一窗口”原则为投资者提供全流程服务，而投资委员会则确保投资者面临的问题得到及时解决。此外，我们还推出了一系列新的激励措施。例如，“黄金签证”项目为国际投资者在税务和移民方面提供了显著便利。简而言之，哈萨克斯坦是一个政治稳定、宏观经济基础稳健、经济开放并坚定推进市场化改革的国家，而这一切，投资者都看得见，-他说。

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随后，托卡耶夫详细阐述了双方未来具有广阔前景的合作方向。他首先向欧洲伙伴表示，哈萨克斯坦致力于成为连接欧洲与中亚、中国、高加索和中东地区的重要区域物流枢纽。

—我们正在大力投资基础设施建设，特别是在修建数千公里铁路和发展跨里海国际运输路线方面。我们的努力与欧盟“全球门户”战略高度契合，将使“中间走廊”成为连接欧亚大陆安全、稳定的重要交通动脉。交通基础设施现代化已经取得积极成效。过去六年间，该线路货运量增长了五倍，从每年80万吨增至410万吨。我们计划将其货运能力提升至1000万吨。这一目标将进一步巩固哈萨克斯坦作为全球重要物流枢纽的地位。为保持这一发展势头，过去15年间，哈萨克斯坦在交通物流基础设施领域累计投资超过350亿美元。如今，里海沿岸的阿克套港和库雷克港已成为重要的国际物流门户，-托卡耶夫指出。

国家元首对哈萨克斯坦开发银行与欧洲投资银行，以及由德国商业银行、摩根大通银行和渣打银行组成的银团在多边投资担保机构担保下签署价值约10亿美元物流基础设施协议给予积极评价。

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托卡耶夫强调，哈萨克斯坦已准备好成为欧洲在关键矿产开发领域可靠的合作伙伴。

—哈萨克斯坦能够供应欧盟认定的34种关键矿产中的21种。为了充分释放这一潜力，我们建议采用“包销模式”开展合作。这将有助于在我国境内实现原材料深加工，并构建高附加值产业链。稀有金属区域研究中心的建立，正是双方在这一领域合作的重要成果。此外，哈萨克斯坦始终积极推动全球能源转型。众所周知，作为世界主要铀生产国，我国满足了全球近40%的需求。在拥有丰富油气和煤炭资源的同时，我们也在积极推进绿色氢能项目。与此同时，哈萨克斯坦还拥有大量尚未开发的锂、镍、钒和钴资源。总而言之，我们向合作伙伴提供的是一个务实方案：以投资和先进技术换取战略资源开发准入。这一模式完全符合欧洲标准，-托卡耶夫指出。

托卡耶夫认为，哈萨克斯坦正在稳步巩固其作为为欧盟提供能源来源的可靠伙伴和保障国的战略地位。

—去年，输往欧洲市场的原油中，近13%来自哈萨克斯坦。我们始终准备与欧洲伙伴扩大合作，以提高供应量并加强区域能源安全。在此背景下，我想指出，确保里海管道联盟的稳定和可靠运行仍是我们的核心战略优先事项，-国家元首称。

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托卡耶夫强调，哈萨克斯坦工业部门是推动经济稳健增长和多元化的坚实支柱。

—去年，工业部门在我国GDP中的占比约为27%。我们启动了超过190条新的产业链。欧洲公司积极参与了工业领域的发展，这值得高度评价。哈萨克斯坦与欧盟的经济融合正在发生根本性转变，重点转向本地化及高附加值产业链的整合。这些实例表明，哈萨克斯坦与欧洲的工业合作潜力巨大。在此，特别值得一提的是欧洲金融机构，特别是欧洲复兴开发银行和欧洲投资银行所做出的贡献，-他指出。

托卡耶夫指出，解决全球粮食安全问题被列为国家议程中的重要优先事项之一。他表示，将哈萨克斯坦的农工综合体转变为高科技部门已被定为战略任务。在此方面，总统邀请欧洲伙伴在畜牧业、谷物育种、精密耕作技术及提升土壤肥力等领域开展合作。

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随后，国家元首就人工智能在新时代的角色发表了看法。

—根据高盛的预测，人工智能将为全球经济带来超过7万亿美元的收益。顺应这些全球趋势，我们设定了将哈萨克斯坦转型为全数字化国家的战略任务。数字发展与人工智能部已经成立。在此基础上，还设立了人工智能发展委员会。该咨询机构由领先的国内和国际专家组成。哈萨克斯坦是区域内首个基于全球创新领域领先的NVIDIA技术启动两台超级计算机的国家。此外，我们还建立了“数据中心谷”。这是一个吸引全球资本和大型科技巨头的项目。在Alem.ai国际中心，新一代Tumo和Tomorrow School学校已经开办。我们的目标是提升教师水平，完善基础设施，并为后代的利益引入自主教育标准。我们还特别重视阿拉套智慧城市的战略发展。根据新宪法，该市获得了特殊法律地位。这一重要项目为加密产业、创新和高科技企业的蓬勃发展开辟了道路，-他表示。

此外，还向欧洲商业代表介绍了阿斯塔纳国际金融中心的机遇。

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托卡耶夫指出，在《全球金融中心指数》排名中，阿斯塔纳国际金融中心在东欧和中亚地区位居第一。该中心已注册了来自全球90多个国家的5800多家公司，其中约250家来自欧洲国家。通过阿斯塔纳国际金融中心，欧洲公司以股权融资的形式直接投资了3.07亿美元。

国家元首邀请欧洲金融和创新机构继续与阿斯塔纳国际金融中心在可持续融资和金融科技推广领域开展合作。

托卡耶夫谈到了人力资本发展主题，强调欧盟早已成为我国在科学和教育领域的主要合作伙伴。

—目前，我国各地已有约40个国际学术和研究中心在运作。其中包括安哈尔特应用技术大学、洛林大学和马尔凯理工大学的代表处。哈萨克斯坦已在‌伊拉斯谟+‌、地平线欧洲等项目框架下与欧盟建立了互动。我们希望建立基于知识的经济。因此，我们已提交申请，以成为地平线欧洲下一个框架计划的准成员。哈萨克斯坦将不仅限于经济，还将加强其作为区域教育中心的作用，为中亚及其他国家的学生培养高素质人才，-他说。

国家元首指出合作潜力巨大，并表示哈萨克斯坦支持真正的战略伙伴关系。

—最重要的是，我们提供能够实现共同成功的信任和长期承诺。我们相信，欧洲伙伴将积极参与高回报的投资项目。我们欢迎欧洲金融机构对哈萨克斯坦稳健经济发展及加强区域互联互通倡议的支持。在此，我对欧洲投资银行所做出的贡献给予高度评价，-他说。

国家元首在最后表示，今天的讨论再次证实了哈萨克斯坦与欧盟在战略伙伴关系上的立场是一致的。

—目前，将“中间走廊”与欧盟“全球门户”战略进行对接的相关工作正在稳步推进。我们正在为欧亚之间打造安全、稳定且高效的交通通道。我们愿通过以关键矿产和能源资源换取欧洲投资与先进技术的务实合作模式，成为值得信赖的伙伴。无论是在高科技农业、人工智能等创新领域，还是在阿斯塔纳国际金融中心框架下的融资合作方面，我们都对长期合作持开放态度。我国政府将认真研究各位提出的商业建议，确保重要合作倡议得到快速、高效落实，-托卡耶夫总统强调。