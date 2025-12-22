统计显示：肉类支出占哈萨克斯坦家庭食品消费首位

数据显示，在哈萨克斯坦家庭各类食品支出中，肉及肉制品占比最高，达18.3%；粮食及谷物制品位居第二，占比为7.6%。

从地域分布来看，阿拉木图市、杰特苏州、卡拉干达州和阿克莫拉州的肉及肉制品消费量居全国前列，上述地区人均每季度消费量约为24公斤。相比之下，奇姆肯特市的肉类消费水平相对较低，人均季度消费量为16.1公斤。

统计还显示，不同类别食品的消费水平呈现出明显的地区差异。其中，土耳其斯坦州在粮食及谷物制品消费方面位居全国首位，人均季度消费量达43.4公斤；北哈州居民对鱼类及水产品的消费偏好较为突出，人均消费量为5.8公斤；乳制品消费规模最高的地区为阿克莫拉州，人均季度消费量达83.1公斤。

在蔬菜和水果消费方面，阿拉木图市居民的饮食结构中果蔬占比较高，人均季度蔬菜消费量为30.76公斤，水果消费量为36.9公斤。

总体来看，2025年第三季度哈萨克斯坦居民人均主要食品消费量如下：马铃薯11.3公斤，粮食及谷物制品31.7公斤，肉及肉制品21.2公斤，水果29.6公斤，糖、果酱、巧克力及糖果类11.4公斤，乳制品60.5公斤，蛋类53.9枚，鱼类及水产品3.6公斤。

【编译：阿遥】