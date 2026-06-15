阿拉木图出租车市场将迎来一名新“选手”

（哈萨克国际通讯社讯）据《福布斯哈萨克斯坦》报道，越南出租车服务品牌Green SM即将进入阿拉木图市场，计划于今年6月底正式投入运营，并将全部采用电动汽车提供出行服务。

据了解，Green SM由越南Green SM公司创立，在哈萨克斯坦通过GSM Kazakhstan公司开展业务。

该公司总经理阿尔图尔·沙伊穆哈姆别托夫表示，服务上线初期将使用越南汽车制造商VinFast旗下VF 6车型作为运营车辆，但首批投放数量尚未公布。公司计划根据市场需求逐步扩大车队规模。

目前仅计划在阿拉木图开展业务，至于何时拓展至哈萨克斯坦其他城市，公司尚未作出决定。

作为一家专注于绿色出行的出租车平台，Green SM将“全电动化运营”视为核心竞争优势。初期，公司将利用哈萨克斯坦现有充电基础设施开展运营。未来计划建设专门的运营中心，并为车队配套建设自有充电站网络。

近期，社交媒体上已出现该企业招募司机的信息。根据公司公布的方案，平台将收取17%的服务费用，其余83%的收入归司机所有。

值得一提的是，阿拉木图今年还计划启动无人驾驶出租车试点项目。该项目由哈萨克斯坦人工智能和数字发展部联合Yandex Qazaqstan和inDrive共同实施。