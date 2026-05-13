哈冰淇淋出口首次超过进口 本土品牌加速走向国际市场

统计数据显示，去年全国冰淇淋产量达到6.32万吨，同比增长22%，创下21世纪以来的最高纪录。

截至去年年底，哈萨克斯坦冰淇淋出口量同比增长36.8%，达到1.42万吨，出口规模首次超过进口水平。

目前，哈萨克斯坦冰淇淋主要出口至俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦等市场。与此同时，进口量同比下降5.1%，缩减至1.22万吨。农业部指出，这一趋势表明本土生产企业在国内外市场上的竞争力正持续增强。

今年以来，这一增长态势仍在延续。1月至3月，哈萨克斯坦冰淇淋产量同比大幅增长58.6%，达到14566吨。

据了解，Shin-Line是推动出口增长的主要企业，其出口量占全国冰淇淋出口总额的95%。

目前，Shin-Line在独联体国家冰淇淋生产企业中位列第四。去年，公司出口量达到1.42万吨，出口收入超过4900万美元，产品销往中国、俄罗斯、白俄罗斯、蒙古国以及高加索和中亚多国市场。

农业部强调，产量持续增长与近年来基础设施的大规模投资密切相关。例如，位于拜赛尔凯、占地50公顷的现代化生产基地累计吸引投资640亿坚戈，目前已创造超过3500个就业岗位。

此外，去年哈萨克斯坦冰淇淋平均出口价格已升至每公斤3.47美元。