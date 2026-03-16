出口民调：约87%选民支持通过哈萨克斯坦新宪法

欧亚一体化研究所公布的出口民调显示，86.7%的受访选民在公投中支持通过新宪法，投票参与率为75.3%。该机构在哈萨克斯坦17个州以及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三座城市开展调查，共覆盖200个投票站，访问了3万名受访者。调查采用面对面访谈方式进行，统计误差不超过1%。

与此同时，“Социс-А”综合社会研究所公布的出口民调结果显示，87.4%的受访选民支持通过新宪法。该机构的调查数据显示，投票站选民参与率为73.8%。

此外，阿玛纳特党公共政策研究所开展的出口民调显示，88.6%的受访选民表示支持通过新宪法。该调查在200个投票站进行，共有2.4万名公民参与。根据该机构数据，公投投票参与率为72.1%

根据哈萨克斯坦中央公投委员会公布的官方数据，全国共有9 126 850名公民参加投票，占拥有投票权公民总数的73.24%。

值得一提的是，3月15日，哈萨克斯坦就新宪法草案举行全民公投。此前，2026年2月12日，哈萨克斯坦新宪法最终草案已向社会公布。随后，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，决定于2026年3月15日举行全民公投。

【编译：达娜】