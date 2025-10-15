哈萨克斯坦推出全新数字平台 连接中亚智库与全球研究共同体

哈萨克斯坦总统直属战略研究所（KazISS）主任詹多斯·沙伊马尔达诺夫在论坛上表示：

“哈萨克斯坦正逐渐成为政治、经济以及思想与知识的交汇中心。连续第二年举办的阿斯塔纳智库论坛，在当前复杂的国际形势下尤显重要。论坛上提出的每一项见解与建议，都将为全球互信与合作注入力量。哈萨克斯坦作为负责任的‘中等强国’，有能力在诸多全球性议题上提出独到见解与倡议。我们希望通过这一平台，促进基于信任、开放讨论和实际解决方案的对话。”

沙伊马尔达诺夫强调，阿斯塔纳智库论坛旨在将思想转化为合作，将研究转化为行动。

“这不是一场形式化的活动，而是一个让专家、政策制定者和合作伙伴能够验证理念、挑战预测并共同制定务实解决方案的工作平台。今年，我们通过推出InsightsCentral.Asia数字平台，实现了中亚智库与全球研究共同体深度融合的重要突破。”

据悉，本届论坛由哈萨克斯坦总统直属战略研究所主办，吸引了来自20个国家的近40位国际专家、领先智库负责人和研究人员参与。论坛通过9场专题会议，深入探讨世界政治与国际关系的关键议题，包括大国竞争下的多边合作、安全架构转型、核裁军与防扩散、中亚在地缘政治中的角色、全球市场碎片化背景下的投资机遇、欧亚贸易运输走廊发展、人工智能伦理、气候变化及水资源对人口与移民的影响等。

作为阿斯塔纳国际论坛（AIF）的系列活动之一，本届智库论坛延续了其推动全球对话与合作的使命。新平台的启动进一步巩固了哈萨克斯坦在国际智库网络中的引领地位，为中亚地区与全球研究界搭建了沟通桥梁，助力区域智慧资源融入全球决策进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】