托卡耶夫总统出席全国教育工作者八月会议 强调提升教师地位与教育质量

会议围绕提升教育质量、改善教师待遇、推动教育现代化等议题展开，来自全国各地的教育工作者齐聚一堂。

托卡耶夫总统在讲话中强调，教师是民族的灯塔，是塑造国家未来的关键力量。

- 国家的明天取决于教师，教师在社会中的地位应当至高无上。 - 总统说。

他向全国教师表达了诚挚感谢，并引用教育家俄布拉伊•阿勒腾萨林的话：“我最看重的是优秀教师。”

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

总统指出，教育必须与品德培养相结合，学校不仅要传授知识，还要引导学生树立正确的人生观，培养诚实、勤奋、守法、爱国的品质。今年起，全国将全面推行统一的“正直公民”德育课程，涵盖公立与私立学校，并建议将其纳入师范院校课程。

托卡耶夫强调，城市与农村的教育质量必须均衡。过去四年，全国4,000多所农村学校完成了基础设施现代化改造，建设了图书馆、食堂和体育馆。

- 每个孩子都应享有平等的受教育机会，这也是“未来学校”项目的核心目标。 - 总统说。

他还指出，要构建学校、家庭、国家三方协作的教育体系，并以勤劳为核心价值，引导青少年远离懒惰与依赖心理。

总统表示，学校应成为安全场所，杜绝校园霸凌、暴力和任何形式的侵害。近两年，政府加大了对未成年人权益的保护力度，严惩针对儿童的暴力行为，并强化了儿童权益专员的职能。全国学校已设立“111”心理支持热线二维码，新学年起将启动名为“DosbolLIKE”的反霸凌项目。

他呼吁全社会共同防范青少年吸毒、赌博、家庭暴力、欺凌等社会问题，强调应提升学生的批判性思维能力，帮助他们在互联网与社交媒体环境中分辨虚假与有害信息。

托卡耶夫指出，世界正进入技术飞速发展的新时代，人工智能与创新将决定国家的竞争力。哈萨克斯坦必须加快教育体系的数字化转型，普及电子教材与互动教学设备，让所有学生平等使用数字化学习资源，并在早期引入人工智能课程，培养未来的高竞争力人才。

他强调，教师不仅要精通专业知识，还应掌握和运用新技术，全面提升教学质量。

托卡耶夫回顾了近年来对教师群体的支持措施：

自2019年以来，教育预算增长3倍，新建学校1,200所，可容纳逾100万名学生；

推行《教师地位法》，设立“哈萨克斯坦功勋教师”荣誉称号，目前已有74名教师获此荣誉，另有两位荣获“哈萨克斯坦劳动英雄”称号；

教师工资四年内翻倍，目前有50多万名教师获得津贴补助；

推出“教育变革的千名领军人物”项目，已有332人担任学校校长；

减轻教师非教学性事务负担，让其专注教学。

他同时建议修订《教师地位法》，加强对教师合法权益的保护，防止因学生在校外发生意外而追究教师责任。

托卡耶夫表示，今年政府为师范类专业提供1.3万多个奖学金，师范生奖学金五年内翻倍，新学年将提高至8.4万坚戈。去年约有1,800名«金质奖状（Алтын белгі）»获得者选择攻读教育专业，今年人数增至2,000多人，占总数近23%，显示教师职业吸引力显著提升。

托卡耶夫称，教师不仅是一份职业，更是一项伟大的使命。

- 无论一个人取得多大成就，他一生都是教师的学生。 - 总统说。

值得一提的是，托卡耶夫总统近日还签署了总统令，授予5名教师“哈萨克斯坦功勋教师”荣誉称号，以表彰他们的突出贡献，并祝愿全国教师在新学年取得更大成绩，培育出更多知识渊博、思维敏捷、胸怀宽广的学生。（获奖人员名单可从总统府官网查看。）

会议期间，哈萨克斯坦教育部部长哈尼·比森巴耶夫，以及多位来自不同地区学校和职业院校的校长、教师代表发言，分享了在教育管理与教学创新方面的经验与成果。

【编译：达娜】