别克帖诺夫出席伯尔尼联盟全会 强调哈产商品已销往全球127国

这是该论坛首次在中亚地区举行。来自全球70多个国家的约240名代表出席会议，其中包括各国主要出口信用机构、进出口银行、国际金融机构以及全球保险公司的负责人。

别克帖诺夫在致辞中强调了此次会议的重要战略意义。他指出，提升哈萨克斯坦投资吸引力的目标，与伯尔尼联盟成员推动国际贸易发展、挖掘交通物流潜力以及增强出口能力的工作方向高度契合。

Фото: Үкімет

会上，别克帖诺夫向与会者介绍了哈萨克斯坦在投资环境建设、出口促进以及商业潜力开发方面所开展的工作。他表示，与外国合作伙伴建立稳定、可靠的对话机制，是哈萨克斯坦对外经济政策的重要组成部分。

—作为中亚地区最大的经济体，哈萨克斯坦正持续推进国家经济结构转型。目前，我国外商直接投资增长14.4%，达到205亿美元；固定资产投资增长13%，创下435亿美元的历史新高。2025年，哈萨克斯坦对外贸易额已增至1440亿美元。哈萨克斯坦商品出口市场和产品种类持续扩大，目前已出口至全球127个国家，活跃出口商品接近4000种，-别克帖诺夫表示。

根据《2030年前贸易政策构想》，哈萨克斯坦计划将非资源类产品出口额提升至520亿美元。目前，哈方正不断扩大国际自由贸易协定网络。在已与越南、塞尔维亚签署协议的基础上，又新增了与阿联酋、蒙古国及印度尼西亚的合作安排。在这一体系中，跨里海国际运输路线发挥着关键作用。围绕该通道实施的一系列大型基础设施项目，旨在完善跨洲经济走廊建设、扩大贸易规模并提升地区民众福祉。

此外，为吸引优质人才资源，哈萨克斯坦正持续完善移民政策，针对投资者和高技能专家推出“黄金签证”机制。设立于重点市场的贸易代表处及出口信用机构办事处，也将为企业提供支持，并及时响应国际商业需求。

别克帖诺夫指出，数字化议程已被确立为提升哈萨克斯坦经济竞争力、打造现代化商业基础设施的关键方向之一。

他同时呼吁与会各方积极利用哈萨克斯坦在商业发展、贸易拓展和区域投资方面提供的广阔机遇，深化务实合作。目前，哈方可通过出口信用机构提供高效的跨境交易保险机制，并依托“巴伊铁列克”国有控股公司，为在哈实施的战略性国际投资项目提供融资支持。

Фото: Үкімет

伯尔尼联盟主席秋田雄一郎在发言中则重点谈及全球市场变化背景下的发展趋势。

—从古丝绸之路时代至今，哈萨克斯坦始终处于全球贸易、投资和先进思想交流的重要节点，发挥着关键纽带作用。我们选择在这里共同探讨新挑战，具有特殊象征意义。当今世界再次站在历史十字路口，出口信用机构也正转向更加具有战略性和选择性的合作模式。我相信，此次会议期间开展的建设性交流，将为未来形成高效的联合决策奠定坚实基础，-他说。

数据显示，截至2025年底，伯尔尼联盟成员机构每年提供的保险总规模约达3.7万亿美元，覆盖全球约13%的跨境贸易额。

全会结束后，与会代表还围绕全球经济议程、中亚投资与发展战略，以及融资与创新等议题展开专题讨论。

伯尔尼联盟是全球出口信用与投资保险领域最具影响力的国际非营利组织之一，成立于1934年，最初设于瑞士伯尔尼，现总部位于英国伦敦。该组织致力于推动世界贸易发展、推广出口信用国际标准，并为各国间的专业经验与信息交流提供平台。