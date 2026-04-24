托卡耶夫出席人工智能竞赛颁奖仪式 强调数字化和人工智能是国家现代化关键因素

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正在推进覆盖社会各领域的大规模改革。今年3月，哈萨克斯坦通过新宪法，这是关乎国家未来的重要历史性一步。他指出，新宪法体现了哈萨克斯坦人民的独特身份、核心价值和发展目标，而青年一代正是国家光明未来的重要力量。

- 在座的各位青年、知识型和创新型人才，是哈萨克斯坦的光明未来。国家把希望寄托在有创造力、有进取心的公民身上，并将始终给予支持。 - 托卡耶夫说。

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总统强调，当前世界正以前所未有的速度变化。在全球局势复杂多变的背景下，哈萨克斯坦必须增强国家竞争力，避免落后于时代发展。

他指出，哈萨克斯坦已成立人工智能和数字发展部，制定引入新技术的法律基础，通过《数字法典》，并使《人工智能法》正式生效。近期，确定国家数字化发展方向的Digital Qazaqstan战略也将获批。今年被宣布为“数字化和人工智能年”，因此全社会仍需持续努力。

- 全面数字化和人工智能应用，是推动我国全方位现代化的关键因素之一，涵盖从国家治理体系到创意产业等多个领域。 - 托卡耶夫表示。

总统还提到，哈萨克斯坦已启动超级计算机集群，这是加强国家技术自主能力的重要一步。下一阶段，哈萨克斯坦将建设数据处理中心集群。以吸引新投资，并巩固其作为区域数字枢纽的地位。

托卡耶夫表示，今年夏天阿斯塔纳将举办“未来运动会”，该赛事融合传统体育和电子竞技，预计将有来自全球50个国家的约1000名运动员参加。秋季，哈萨克斯坦还将举办Astana AI Film Festival，这是反映创意产业深刻变革的重要国际活动。

在谈到人才培养时，总统指出，哈萨克斯坦高度重视提升公民数字技能。目前已有超过65万名学生参加Al Sana项目。未来还需要培养10万名人工智能和深度科技领域专业人才。今年，哈萨克斯坦还将开设新型技术教育机构——人工智能大学。

托卡耶夫表示，Alem.ai battle竞赛汇聚了中小学生、大学生、青年科学家和IT专家。参赛者围绕医疗、教育和人工智能模型训练等方向提出创新方案，是先进理念的集中展示。AI Governance Cup则聚焦人工智能在国家治理中的应用，包括医疗筛查自动化、智能检察监督和教师支持系统等项目。

总统强调，这些成果不应停留在理念或试点阶段，而应逐步应用于国家机关实际工作，提高公共管理效率。

颁奖仪式上，托卡耶夫为人工智能领域全国竞赛Alem.ai battle和国家机关AI Governance Cup竞赛获奖者颁奖。

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Alem.ai battle竞赛四个奖项获奖项目分别为：

AI Young Talents——SuGuard系统，用于非侵入式检测人体葡萄糖水平； AI Driving Power——Ustaz AI，用于自动化教师工作； AI Innovators——Robio诊断手套，基于人工智能早期发现肿瘤； Future Builders——NCSPEECH初创服务，用于收集和形成训练人工智能模型所需的高质量数据。

在国家机关优秀人工智能解决方案竞赛中，获奖单位包括内务部、竞争保护和发展署、阿斯塔纳市政府、阿克莫拉州政府、卡拉干达州政府以及KEGOC股份公司，分别涉及安全、经济、社会政策、区域发展、公民服务和准国有部门等方向。

【编译：达娜】