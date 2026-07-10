哈纳特·斯拉木出任世界哈萨克人联合会主席第一副主席顾问

这一任命是在布拉拜举行的“阿塔梅肯”国际儿童大会期间宣布的。

世界哈萨克人联合会主席第一副主席扎吾特别克·图尔斯别科夫表示：“哈纳特·斯拉木是一位在海外出生、成长，并在世界拳坛为祖国赢得荣誉的优秀运动员，很多人都对他十分熟悉。他不仅在体育领域取得了令人瞩目的成绩，更始终怀有深厚的爱国情怀，心系国家发展。邀请他加入联合会，就是希望参加本届大会的孩子们能够以他为榜样，将来成长为更多服务祖国、建设国家的优秀人才。我们相信，他今后也将在服务国家的事业中作出新的贡献。”

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы/Kazinform

对于此次履新，哈纳特·斯拉木表示，自己充分认识到这一社会职务所承载的重要责任。

“世界哈萨克人联合会是团结全球哈萨克人的共同精神家园。哈萨克谚语说：‘青年人的成长，不在于年龄，而在于肩负责任。’如今，我们正承担着这样的责任。多年来，许多前辈为联合会的发展倾注了大量心血，也为凝聚世界各地的哈萨克同胞作出了重要贡献。我们的使命，就是把这些优良传统继承下去，并赋予它新的时代内涵。帮助归国同胞更好地融入社会，促进团结互助，鼓励大家共同为国家发展贡献力量，都是我们的职责所在。我们的共同目标，就是不断提升哈萨克斯坦的国际形象，进一步巩固国家团结。”哈纳特·斯拉木说道。

据了解，今年参加“阿塔梅肯”国际儿童大会的288名代表分别来自11个国家，其中包括蒙古国70人、中国60人、乌兹别克斯坦50人、俄罗斯45人、吉尔吉斯斯坦35人、土库曼斯坦15人、土耳其4人、阿富汗和伊朗各3人、塔吉克斯坦2人，以及欧洲国家1人。

大会主办方表示，“阿塔梅肯”国际儿童大会将继续作为一项重要的国际交流项目，为海外哈萨克族青少年搭建沟通交流的平台，帮助他们传承民族身份，进一步加深与历史祖国的精神联系，不断凝聚全球哈萨克人的向心力。