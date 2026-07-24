阔谢尔巴耶夫出席上合组织外长理事会会议

与会者就当前国际形势下进一步深化上合组织成员国外交政策协调交换了意见，并讨论了将于2026年9月1日在比什凯克举行的上合组织峰会的筹备进展情况。

阔谢尔巴耶夫在讲话中指出，上合组织在加强地区安全和发展多部门合作方面发挥着特殊作用，并确认哈萨克斯坦将继续支持该组织的各项活动。

此外，哈萨克斯坦外长特别强调了进一步完善上合组织，并使其机构适应现代挑战和威胁的必要性。

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他同时还指出，在国际形势快速变化的背景下，确保全球经济稳定和国际贸易安全的问题具有特别重要的意义。

- 地缘政治不稳定，且日益军事化，正严重影响贸易关系的稳定。如今，保障包括哈萨克斯坦在内的供应链安全问题变得愈发重要。不明无人机袭击能源基础设施和用于运输哈萨克斯坦石油的油轮便是明证。在此背景下，共同努力保障贸易路线安全显得尤为重要。-哈萨克斯坦外长说。

阔谢尔巴耶夫表示，哈方认为任何旨在破坏合法国际贸易、全球能源市场以及国际运输和物流供应链安全的行为都是完全不可接受的。

哈萨克斯坦外长指出，气候变化适应和水资源合理利用是合作的优先领域之一，需要加强在这两个领域的合作。对此，哈方表示相信成员国将支持在联合国框架内建立国际水组织和上海合作组织水资源分析中心的倡议。

根据会议结果，旨在提高上合组织效力的关键文件草案获得批准，其中包括为纪念上合组织成立25周年而制定的《比什凯克宣言》。

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会议框架下，上合组织成员国外交部长集体会见吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫。

会谈中，各方强调了进一步扩大上合组织内部各部门合作的重要性，以及实施旨在改善组织成员国人民福祉的联合倡议的重要性。

哈萨克斯坦外长表示，哈方进一步支持吉尔吉斯斯坦在担任轮值主席国期间的倡议，并确认哈萨克斯坦致力于与上合组织成员国进一步发展互利共赢的建设性合作。