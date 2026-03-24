哈萨克斯坦双胞胎出生人数增加 早产率持续下降

数据显示，2025年全国共出生3367对双胞胎和25对三胞胎。2026年前两个月，已有224对双胞胎和5对三胞胎降生。

目前，哈萨克斯坦母婴健康指标总体呈现积极向好的变化。根据国家统计局数据，全国早产儿数量稳步减少。卫生部在回函中指出，早产儿占比已由2023年的7.3%降至2024年的6.2%。这一变化表明，国家在母婴健康保障体系中实施的综合措施取得了明显成效。

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据卫生部介绍，为提升女性健康水平，哈萨克斯坦正持续推进“母亲健康”项目。该项目涵盖预防性体检、孕前筛查及康复干预，并引入15项关键研究，用于早期识别各类风险因素。

卫生部表示，目前全国基层医疗卫生机构及各级围产中心均配备专业人员，负责评估孕产妇的心理状态并提供相应支持。为进一步优化孕前及孕期门诊服务，全国基层医疗机构设有347个妇女诊所，在州级围产中心层面设有23个妇女咨询中心。

此外，卫生部还批准了各地区围产中心现代化改造总体规划。该规划以提升医护人员专业能力、强化物质技术基础、建设能力中心为重点，推动先进医疗技术向基层延伸，确保每位女性都能依据妊娠和分娩风险等级，平等获得高质量医疗服务。

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在现代化改造框架下，围产中心妇女咨询部门正在进行功能升级，并设立了“健康母亲”膳宿中心。同时，各地正加快建设培训中心并发展远程医疗服务。为提高农村地区孕妇的医疗咨询质量，哈萨克斯坦还引入了“虚拟查房”模式。

在支持生殖健康方面，政府同样采取了系统性措施。数据显示，2021年至2024年，在“Аңсаған сәби”项目框架下，已有超过2.8万名患者接受体外受精治疗。截至目前，已有1.2万余名女性成功怀孕并建档，约1.1万名新生儿通过该项目顺利出生。

【编译：阿遥】