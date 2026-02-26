韩出生人口连续两年回升 总和生育率升至0.8

韩国2025年总和生育率为0.8，较前年的0.75增加0.05，为近四年最高水平。总和生育率是指一名育龄妇女一生中平均生育子女数。该指标自2015年的1.24持续下滑，至2023年跌至0.72，2024年首次止跌回升至0.75。按地区看，全罗南道（1.1）和世宗市（1.06）总和生育率处于1以上区间，首尔（0.63）仍为全国最低。另外，韩国去年粗出生率（每千人口出生人数）为5‰，同比上升0.3个千分点，增幅为2010年（0.4）以来最大。

分析认为，出生人口增加主要受婚姻登记累计增加、生育年龄段人口增加以及生育观念变化等因素影响。国家数据处方面表示，婚姻登记量在2022年8月之后的8个月期间，以及2024年4月至去年12月增幅明显，对出生人口回升发挥了重要作用。同时，30岁初段主要生育年龄人口自2021年起有所增加，也产生一定影响。

人口总量方面，韩国去年总人口减少10.89万人，连续6年出现自然减少。全年死亡人口为36.34万人，同比增加4800人（1.3%）。