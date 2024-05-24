别克帖诺夫出席独联体国家政府首脑理事会会议

会上，与会者就独联体框架下相互协作热点问题深入交换了意见。各国政府首脑就经济合作方向，其中就交通运输、能源、化工、生态、危险废物处理、医疗卫生、知识产权领域侵权行为等领域合作发展等问题进行了讨论。

Фото: primeminister.kz

哈萨克斯坦总理强调，需要通过提高商品命名和物流效率来加强贸易关系。独特机制的运作，特别是自由贸易区，可以增加组织的经济潜力。

讲话中，别克帖诺夫特别指出了改善独联体投资生态系统问题。

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会议着重关注了独联体交通走廊的发展问题。目前，哈萨克斯坦投资总额超过350亿美元的跨大陆过境运输网络已经形成，欧亚之间80%以上的陆路运输通过哈萨克斯坦境内进行。别克帖诺夫强调，需要加强关税政策协调和海关手续数字化方面的合作，打造高效的物流链。

会议还讨论了加快农业领域合作、保障粮食安全的措施。

-我们有意实现经济自给自足，建立国家坚实的“工业基础”，更新重要的基础设施，重振农工综合体，并有效利用哈萨克斯坦的运输和物流潜力。我们确信，加强与主要合作伙伴的合作对于全面实现这些目标至关重要。-哈萨克斯坦总理说。

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根据会议结果，独联体国家政府首脑签署了11项重要文件。

此外，会议决定理事会下一次会议将于11月7-8日在俄罗斯索契举行。

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【编译：小穆】