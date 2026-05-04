阿联酋退出欧佩克：传统石油体系面临重构

（哈萨克国际通讯社讯）在波斯湾冲突持续发酵的背景下，阿拉伯联合酋长国宣布退出欧佩克（OPEC）。这一决定看似突发，实则可能是着眼未来的战略布局。尽管短期内市场反应平淡，但从长期看，这一举动或将重塑全球石油政治格局。哈通社政治观察员苏勒坦·阿基姆别科夫对此进行了深入分析。

阿联酋并非首个退出欧佩克的成员国，此前卡塔尔（2019年）和安哥拉（2024年）已相继离开。但作为日产约340万桶、且具备提升至500万桶潜力的重要产油国，阿联酋的离开无疑引发了外界对未来石油市场走向的关注。

欧佩克及其影响力边界

长期以来，欧佩克日均控制约2900万桶原油产量，在全球约9700万桶的总产量中占据重要份额。然而，这一影响力正逐步受到挑战。近年来，在美国与以色列对伊朗发动战争之前，欧佩克通过“OPEC+”机制与包括哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、墨西哥、巴西、马来西亚等在内的产油国协同调控供应，以稳定油价。

这一机制虽在一定程度上发挥了作用，但也长期遭到批评。部分未参与限产的国家——尤其是美国、西非国家以及圭亚那——从中获益，使得政策效果被削弱。与此同时，全球经济增速放缓、可再生能源投资增加以及电动汽车普及，均在压缩石油需求。

在高油价时期，页岩油和加拿大油砂等高成本项目得以扩张，进一步推高供应，进而压低价格。这种周期性波动也推动了开采技术的不断进步。总体来看，尽管欧佩克+在稳定油价方面发挥过作用，但其调控能力正逐渐减弱。

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沙特因素

在欧佩克内部，沙特阿拉伯始终是核心力量。其不仅是全球最大产油国之一，还拥有成本最低、最易开采的储量，并具备每日增加200万至250万桶供应的能力。

历史经验表明，沙特若大幅增产，足以引发油价暴跌。上世纪80年代的类似举动曾导致油价长期低迷，被认为是苏联解体和两伊战争结束的重要因素之一。

近年来，欧佩克+提高产量配额的决定也被部分分析人士视为压低油价的因素之一。与此同时，也有观点认为，这可能与美国与沙特之间的战略协调有关，既服务于美国国内降低能源价格的需求，也可能在一定程度上影响俄罗斯的能源收入。

随着唐纳德·特朗普再次执政，美沙关系迅速升温。而在波斯湾冲突爆发前，沙特与阿联酋之间关系却日趋紧张，尤其是在也门问题上的分歧不断加深。

地缘政治背景与分歧加剧

2015年，沙特与阿联酋曾共同参与也门战争，但至2025年底，双方关系恶化为直接对抗。阿联酋支持南也门分离力量——南方过渡委员会，而沙特则依托当地部族势力展开反制。

2025年12月，冲突升级为军事对抗。阿联酋支持的力量控制了包括哈德拉毛在内的南部地区，这一举动被视为对沙特影响力的挑战。随后，沙特对也门南部港口穆卡拉的船只实施打击，局势进一步紧张。

在美国与以色列对伊朗发动战争的背景下，红海航道与巴布·曼德海峡的战略地位凸显。由于霍尔木兹海峡受阻，沙特大量石油改由红海沿岸港口延布出口。

在此背景下，阿联酋退出欧佩克不仅是经济选择，更具有明显的政治意味，即逐步拉开与沙特主导政策的距离。同时，阿联酋长期对欧佩克配额限制表达不满，其产能扩张计划亦受到制约。

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为何选择此时退出

在战争尚未结束、地区局势高度不确定的情况下，阿联酋选择退出欧佩克，表面看似冒险，实则是利用“窗口期”的策略选择。

当前，波斯湾石油出口整体受阻，阿联酋通过富查伊拉管道每日出口约140万桶，虽较战前减少一半，但油价翻倍弥补了损失。相比之下，科威特、卡塔尔和伊拉克面临更大压力。

在高油价和市场不确定性背景下，阿联酋退出欧佩克对市场冲击有限。若在和平时期，此举或将引发剧烈震荡。因此，此时行动更有利于降低外部阻力。

阿联酋的经济逻辑

从长期看，阿联酋的决策更具前瞻性。随着能源转型加速，石油的重要性正逐步下降，而生产国数量却在增加，传统协调机制难以维持原有影响力。

历史经验表明，能源危机会加速替代技术发展。例如1973年石油危机后，西方国家大力推动能源多元化。

相比高度依赖石油收入的沙特，阿联酋经济结构更为多元，重点发展投资、物流和国际商业。因此，即便油价未来下行，其承受能力也更强。

此外，地区地缘政治格局正在发生变化。美沙关系出现波动，阿联酋在对以关系上采取更为独立的立场。据报道，在本轮冲突中，以色列“铁穹”防空系统曾部署在阿联酋境内，用于拦截导弹和无人机袭击。

走向更加不确定的能源格局

总体来看，阿联酋选择在不确定性最高的阶段退出欧佩克，既是摆脱约束的现实选择，也是为未来竞争提前布局。

随着全球能源体系转型，依赖少数国家调控市场的旧有模式正在瓦解。取而代之的，将是更加分散、更具竞争性但也更难预测的新格局。

在这一进程中，阿联酋显然希望以更加灵活的姿态参与其中，而不再受制于传统框架。

【编译：木合塔尔·木拉提】