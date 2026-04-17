托卡耶夫出席安塔利亚外交论坛 呼吁对联合国进行实质性改革

国家元首在讲话中首先特别强调，在总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的领导下，土耳其在国际舞台上的地位正持续提升。

—首先，我想指出，在富有远见的领导者雷杰普·塔伊普·埃尔多安的指引下，土耳其在本地区发挥着举足轻重的作用。我认为，两国可以为解决该地区不时面临的紧迫问题做出巨大贡献。借此机会，我想表达哈方对埃尔多安总统下月对哈萨克斯坦进行国事访问的高度重视，-托卡耶夫表示。

Фото: Ақорда

随后，哈萨克斯坦总统分享了其对当今全球社会面临的主要挑战，以及近期国际议程形成趋势的见解。

—外交官和政治家们常说人类正处于十字路口。我记得联合国前秘书长科菲·安南也曾频繁提及这一点。就降低国际紧张局势而言，这种局势似乎从未改变。当前的冲突已超出地区范畴，具有全球性质。诚然，联合国是无可替代的普选性组织，因此每个成员国都肩负着特定责任。所有人都在谈论支持联合国的重要性，这是事实；但同样真实的是，我们不仅要支持它，更要改革它。坦率地说，没人相信这种改革会迅速发生。我们提出改革、改变并重新审视联合国职能的议题已久，但目前尚未取得实质性结果。我们必须承认，联合国改革首先应当从安全理事会开始，-托卡耶夫指出。

托卡耶夫总统还阐述了当代领导人应当具备的核心素养。

—我认为，全球领导人以及世界各国的首脑，首先应当以高度负责的态度对待国际安全与和平问题。在当前时刻，战略克制至关重要。我认为，在当今复杂且充满矛盾的世界中，解开紧张局势的乱麻并不极其困难，只需要展现出责任感并保持冷静，-他强调。

托卡耶夫总统还就中东局势发表了看法。他认为，在谈判过程中应当聚焦核心问题。

—我建议冷静地审视全球发生的情况。例如，目前各方都在讨论伊朗。该国局势确实非常复杂，很难对其发表单一评价。哈萨克斯坦对海湾国家表示支持，并呼吁各方保持战略克制并停止军事行动。冲突的严重后果已被各方感知，首当其冲的是经济衰退。目前有关于霍尔木兹海峡自由通航受阻的讨论，但需注意到在冲突前该通道是开放的。因此我们应深入问题的本质。核心痛点在于核技术与核武器的扩散。这应当成为围绕伊朗冲突谈判的主旨，但现在我们却转向了全球贸易问题的讨论。尽管面临困难，全球贸易规模仍在增长，去年增幅达2.5%，这说明情况尚可，但贸易的质量和内容依然是一个重大问题，-托卡耶夫说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统呼吁以负责任的态度对待联合国改革，并指出安理会常任理事国的立场是导致该组织出现危机的主因之一。

—在谈论联合国改革时，我认为应保持最大程度的务实态度。否则，我们将不断重复关于十字路口、战略价值等陈词滥调。我们举办各种全球及地区性会议。我想强调哈萨克斯坦和土耳其这类'中等强国'的重要性和积极影响。我并非在吹嘘我们无与伦比，但在处理全球进程中，我们表现出了高度的责任感。我们的外交行动证明了这一点。因此可以毫不夸张地说，相比于那些在解决全球问题时经常产生对抗的安理会大国，中等强国的责任感反而更高，-他表示。

在提问环节，主持人迈乌吕特·查武什奥卢对托卡耶夫总统深厚的外交阅历表示了敬意。

—托卡耶夫总统是世界上最精通国际体系（包括联合国系统）的领导人之一。众所周知，他曾担任联合国副秘书长。当时我正担任欧洲理事会议会议长。托卡耶夫总统在为哈萨克斯坦人民谋福祉的同时，也一直致力于提升国际体系的效能，-查武什奥卢表示。

Фото: Акорда

国家元首随后分享了关于完善联合国及其他国际机构的思考。

—我们在讨论地区和全球冲突。然而，作为土耳其前外长，您可能也注意到了，许多谈判并非在联合国或其他大型国际组织平台举行，而是在其之外。各方在某些国家的首都或私人会议厅会面，而非在联合国。我们很少看到联合国高级代表对冲突进行有效的斡旋。这值得深思，意味着联合国的地位正在下降，我对此深感忧虑，因为我本人也曾服务于此。现在人们都在讨论下一任联合国秘书长的人选，但我认为这并非最重要的问题。核心难点在于：该组织在现有状态下能否继续运转？-托卡耶夫指出。

托卡耶夫呼吁研究人工智能对国际组织活动的影响，并强调必须对全球组织进行彻底改革。

—正如我此前所述，安理会本身正在阻碍紧迫国际问题的解决。这很荒谬，甚至有些不合逻辑。外交官和政治家被迫在其他平台谈判。顺便一提，去年9月联大期间，唐纳德·特朗普总统也曾描述过类似问题。我完全同意他的看法。他曾批评联合国总部的提词器和电梯故障，说'联合国一切都失灵了'。但最重要的议题是，联合国及其他国际结构中的和平保持进程正处于停滞状态。我始终是多边外交的倡护者。我依然相信人类能团结在导向和平的正义思想周围，拥有光明的未来，-他表示。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统认为，联合国必须摆脱那些已不符合时代要求的思想和立场。

—联合国建立于80年前。有些人认为它已经老旧、正在衰落。我们不得不对此表示部分认同。我们应当仔细研究《联合国宪章》。宪章中仍存有'敌对国家'的概念。确实，在80年前这很好理解，但现在这些所谓的'敌对国家'在资助组织和维护和平方面发挥着关键作用。当前最重要的任务是提升联合国的威信与效能，-他指出。

此外，托卡耶夫强调了预防性外交在止战方面的紧迫性。

—这个话题已被讨论了至少30年，但毫无改变。局势仍停留于口头宣言。我认为应加倍重视对地区和全球冲突的预测。这就是预防性外交。同时，我们应当合力支持高效的多边外交，-他表示。

Фото: Акорда

北马其顿总统戈尔达娜·希利亚诺夫斯卡-达夫科娃对托卡耶夫总统关于联合国应聚焦预防性外交的观点表示支持。

—联合国和欧盟最初都是为了世界和平而建立的，但两者在面对战争时都遭遇了挫折。原因何在？因为缺乏预防性外交。托卡耶夫先生谈到了预防性和主动性外交。在政治决策中，我们正缺乏这种正面典范，-希利亚诺夫斯卡-达夫科娃表示。

格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽也参加了本次小组讨论。

【编译：阿遥】