穆合塔尔·特列吾别尔德出任外交部部长

穆合塔尔·别斯肯吾勒·特列吾别尔德于1968年出生在南哈州（现突厥斯坦州），曾毕业于哈萨克国立大学。

1993-1996年 任外交部亚洲司武官、三等秘书；

1996-1999年 任哈萨克斯坦驻韩国大使馆三等秘书、二等秘书；

1999-2000年 任外交部亚洲、中东和非洲司一等秘书、双边关系司部门主任；

2001-2003年 任哈萨克斯坦驻以色列大使顾问、驻以色列临时代理；

2003-2004年 任外交部副部长；

2004-2005年 任哈萨克斯坦驻马来西亚特命全权大使；

2005-2009年 任哈萨克斯坦驻印度尼西亚、文莱达鲁萨兰国和菲律宾兼任大使；

2009-2016年 任哈萨克斯坦驻印度尼西亚、文莱达鲁萨兰国和菲律宾兼任大使、哈萨克斯坦驻联合国日内瓦办事处常驻代表、哈萨克斯坦驻瑞士特命全权大使兼哈萨克斯坦驻列支敦士登和梵蒂冈大使；

2016-2019年 任外交部第一副部长；

2019-2021年 任外交部部长；

2021-2023年 任外交部部长兼政府副总理；

2023年8月14日起出任哈萨克斯坦共和国常驻维也纳国际组织代表。