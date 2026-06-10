阔谢尔巴耶夫出席集安组织外长理事会会议

会议期间，集体安全条约组织成员国的外交部长就国际和地区形势及其对本组织成员国安全的影响交换了意见。

哈萨克斯坦外交部长在讲话中指出，集安组织是确保本地区和平、稳定与可持续发展的重要机制。通过共同努力，该组织成员国能够有效应对当今的挑战和威胁，协调在国防领域的行动，并迅速应对危机局势。

此外，阔谢尔巴耶夫还介绍了哈萨克斯坦在集安组织框架内合作问题上的立场和方法，并提出了一些旨在进一步全面发展该组织的建议。

哈萨克斯坦外长强调了在信息安全和网络安全问题上协调努力的重要性。在此背景下，他向与会者介绍了哈萨克斯坦在数字技术和人工智能领域的发展情况。

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外长重点介绍了《数字法典》的通过、Alem.AI人工智能中心和超级计算机集群的启动、“数据处理中心谷”的建设以及“阿斯塔纳智慧城市”项目的实施情况。

阔谢尔巴耶夫还对集安组织合作伙伴支持在阿拉木图建立亚太地区可持续发展目标数字解决方案中心的倡议表示感谢。

根据会谈结果，与会者批准了集安组织反恐战略草案（至 2030 年）。

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外交部长理事会通过了关于防止外层空间军备竞赛、应对利用信息和通信技术进行颠覆和恐怖主义活动的威胁、加强国际法的作用和遵守《联合国宪章》原则以及纪念伟大卫国战争爆发85周年的政治声明。

考虑到俄罗斯联邦担任轮值主席国，下届外长理事会会议将于 2026 年 11 月在莫斯科举行，届时正值集安组织集体安全理事会会议召开前夕。