哈萨克斯坦代表出席伊斯兰教科文组织特别大会

消息称，来自 40 个成员国的部长级代表以及各国大使和国家委员会秘书长出席了此次活动。

会议期间，成员国讨论了与进一步加强本组织的财政稳定性、有效实施其方案和活动以及确保定期缴纳会费并维持伊斯兰教科文组织财政独立性相关的问题。

经过讨论，与会者通过了总秘书处关于财务和行政措施的报告，并批准了业务计划中规定的临时措施，以确保本组织活动的稳定，其主要重点是结算成员国的会费和欠款。

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萨吾列库勒·萨依劳克兹在讲话中指出，哈萨克斯坦多年来一直按时足额缴纳伊斯兰教科文组织的强制性会员费，并定期向该组织的各项活动提供自愿支持。哈萨克斯坦外交官呼吁所有成员国及时履行其财政义务，并强调该组织的稳定直接取决于成员国的集体自律与合作。

此外，哈萨克斯坦方面支持通过会议上提出的决议草案，并确认愿通过实施联合项目和方案，继续和扩大与伊斯兰教科文组织的务实合作。

外交部称，哈萨克斯坦参加大会特别会议，证实了哈国一贯支持伊斯兰教科文组织机构和财政稳定的立场，以及其对伊斯兰世界教育、科学和文化领域多边合作的坚定承诺。