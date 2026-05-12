世卫组织：汉坦病毒出现症状时最具传染性

法新社报道，世卫流行病学与应对分析部门负责人波兰（Olivier Le Polain）在星期一（5月11日）的一场社交媒体活动上说：“发病初期的传染性是最强的。”

暴发汉坦病毒疫情的游轮洪迪厄斯号10日抵达西班牙特内里费岛。世卫建议，游轮上的近150人全部隔离六周。这与安第斯病毒株的最长潜伏期相符，约42天。

与此次疫情相关的安第斯病毒株，是已知唯一有人传人记录的汉坦病毒毒株。

波兰说，平均而言，感染汉坦病毒的人大约在三周后才会开始出现症状。

他强调，重要的是不要等到出现症状才隔离潜在的接触者。他说，世卫建议隔离，是因为人们在发病初期就具有传染性，而且有时很难识别症状。

他解释说，这是因为初期症状可能轻微，比如有点疲倦，或轻微发烧，但这些症状有时会恶化。

波兰还指出，汉坦病毒的潜伏期长，“这意味着未来几天，甚至下周，我们可能会再看到更多确诊病例出现”。

“这就是为什么我们需要保持警惕，确保在出现最初迹象和症状时就能识别出来，进行隔离并治疗患者。”

包括德国、英国、瑞士、希腊在内的多个国家选择实施45天的隔离，澳大利亚和法国分别宣布了至少三周和两周的观察期，之后还可以延长。

而美国当局说，17名返回的美国的游轮乘客不一定会被隔离。世卫总干事谭德塞警告说，这“可能存在风险”。